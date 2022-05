Mit einem 2:1-Heimsieg im Tivoli in Innsbruck gegen den LASK schaffte die WSG Tirol den Aufstieg ins Europacup-Playoff-Final-Duell mit dem SK Rapid Wien. Donnerstag zunächst in Innsbruck, Sonntag das Retourmatch im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf. Die Elf von Chefcoach Thomas Silberberger weiter im Flow, will den Traum vom größten Erfolg der Vereinsgeschichte wahr machen: Europacup-Teilnahme. Die Reise für die Tiroler soll weiter gehen, jetzt gegen die in der Meistergruppe zuletzt sechs Mal sieglosen Hütteldorfer. Nachfolgend Statements aus dem Wattener- und LASK-Lager.

Keine Zeit zum Verschnaufen für WSG Tirols-Abwehrchef Raffael Behounek: Der Wattener Weg geht weiter...im Finale folgt das Duell mit Rapid Wien.

„Wir haben die Chance, jetzt was Historisches zu schaffen“

Thomas Silberberger (Trainer WSG Swarovski Tirol)...über...

...das Spiel: „Das war heute ein richtiges Play-off-Spiel. Mit allen Facetten. Wir haben bärenstark begonnen, waren dann auch verdient in Führung. Der LASK fand überhaupt keine Torchancen vor. Dann hatten wir einen Sitzer auf das 3:0. Als der LASK dann all-in ging, konnte man schon sehen, dass der LASK extrem viel Qualität von der Bank brachte. Da waren sie drückend überlegen und verlangten uns alles ab. Wir kamen dann körperlich auch in einen sehr schweren Zustand, weil das Match extrem fordernd war. Am Ende trug uns das phantastische Publikum über die Zeit. Am Ende war es, obwohl es noch eng wurde, ein verdienter Sieg.“

…ob an diesem Abend die Sturmreihen den Unterschied machten: „Auf jeden Fall. Es war genauso geplant, dass die Stürmer extrem eng zusammenstehen. Was Sabitzer dann beim zweiten Tor mit Sako anstellt, das war aber schon Extraklasse.“

… ob der unterschiedliche Druck, der auf die Mannschaften gelastet hat, mitentscheidend war: „Ich hab’s bereits vor der Partie betont: Bei uns ist im Moment die Leichtigkeit des Seins. Wir haben uns im Laufe des Jahres von einem Sauhaufen zu einer Mannschaft entwickelt. Jetzt, wo wir richtig in Schwung kommen, ist die Saison leider aus. Die Mannschaft wollte ihren Traum weiterleben, sie pushte sich selber. Sie wollten diese Woche genial abschließen. Und jetzt sind da, von dem wir geträumt haben. Das hat uns keiner zugetraut. Also für mich ist das, was wir heuer erreicht haben schon über dem anzusiedeln, was wir im Vorjahr erreicht haben.“

...Aufstieg ins Europacup-Playoff-Finale: „Es war eine herausragende Mannschaftsleistung. Und zum Schluss, wo uns die Kraft verlassen hat, hat uns sogar noch das Publikum getragen. Ist auch nicht alltäglich in Tirol. Daher können wir auf diesen Auftritt heute schon stolz sein.“



…das kommende Playoff-Finale gegen Rapid: „Am Donnerstag haben wir uns noch mehr Zuschauer verdient. Jetzt heißt es regenerieren. Rapid hat natürlich den Vorteil der Frische, aber der psychologisch schwere Rucksack sitzt definitiv in Hütteldorf und nicht in Tirol. Für uns sind diese zwei Spiele absolute Bonusspiele. Wir können dabei nur gewinnen. Gewinnen wir nicht, haben wir trotzdem eine phantastische Saison gespielt. Und wenn das auch noch gut geht, dann haben wir eine überragende Saison gespielt.“



…was es bedeutet, dass man heute zu Hause spielt (vor dem LASK-Spiel): „Extrem wichtig, weil wir die Quali-Runde daheim, bis auf das Spiel gegen Altach, relativ souverän gestaltet haben und der LASK in allen fünf Quali-Runden keinen Auswärtssieg feiern konnte. Diese Statistik ist schon enorm wichtig, weil wir zu Hause eine gewisse Heimstärke haben.“

…die Stimmung im Tivoli: „Die Stimmung war sehr gut. Das zarte Pflänzchen wächst und wächst. Und ich hoffe, dass sie sich jetzt am Donnerstag als eine schöne, ausgewachsene Blume zeigt. Das wäre der nächste wichtige Schritt für unseren kleinen Verein.“

Sabitzer: "Bin ab Sommer wieder LASK-Spieler"

Thomas Sabitzer (WSG Swarovski Tirol) ...über...

...das Spiel: „Ich bin einfach froh, dass wir heute so eine super Leistung gebracht haben. Und bin einfach sehr stolz auf die Mannschaft. Aber Partystimmung ist erst am Sonntag möglich.“



…Aufstieg ins Europacup-Playoff-Finale: „Wir haben die Chance, jetzt was Historisches zu schaffen. Vor ein paar Wochen waren wir noch Abstiegskandidat Nummer eins und jetzt fehlen uns zwei Spiele auf die Conference League-Quali. Schon eine coole Geschichte.“



…sein Tor: „War wichtig, das Tor vor der Halbzeit und hat den Spielverlauf, denke ich, auch sehr beeinflusst.“



…seine Zukunft: „Fakt ist: Ich bin ab Sommer wieder LASK-Spieler. Aber ob ich dann zum LASK zurückkehren werde, werden wir sehen. Ich mache mir aber jetzt keine großen Gedanken darüber und ich denke, jetzt ist auch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Wir haben noch zwei wichtige Spiele und dann mache ich mir darüber Gedanken.“



Giacomo Vrioni (WSG Swarovski Tirol) ...über...

...Aufstieg ins Europacup-Playoff-Finale: „Wir waren heute unglaublich. Wir haben sehr gut gespielt und haben toll verteidigt. Wir sind glücklich und jetzt haben wir eine tolle Möglichkeit gegen Rapid.“



…die Möglichkeit des Gewinns der Torschützenkrone: „Jetzt ist es nur noch ein Tor. Wir versuchen es, sicherlich. Es wäre schön, aber wichtiger ist der Erfolg der Mannschaft.“

„Wir dürfen diese 2 Spiele spielen, Rapid muss sie spielen. Wir können alles gewinnen und haben nichts zum Verlieren“

Kapitän & Keeper Ferdinand Oswald (WSG Swarovski Tirol) ...über...

...das Spiel: „Unglaublich. Vor vier Wochen waren wir in der 80. Minute 1:2 gegen Ried hinten. Wenn wir dieses Spiel verlieren, dann wird es wahrscheinlich ganz, ganz schwierig für uns. Aber wir haben uns als Mannschaft da rausgekämpft und daher bin ich unglaublich stolz. Wir sind einfach in einem Flow drinnen. Uns gehen viele Sachen auf, die uns am Anfang der Quali-Runde nicht aufgegangen sind. Jetzt haben wir noch zwei Zusatzspiele vor uns.“



…die kommende Aufgabe gegen Rapid: „Wir als WSG können nur gewinnen. Wir dürfen diese zwei Spiele spielen, Rapid muss sie spielen. Wir können alles gewinnen und haben nichts zum Verlieren.“

Valentino Müller: „Wir waren richtig gut eingestellt. Die ganze Mannschaft war bis in die Haarspitzen motiviert. Jeder hat für jeden gekämpft. Es war eine unglaubliche Leistung. Deshalb stehen wir jetzt verdient im Playoff-Finale. Wer hätte das vor ein paar Wochen gedacht? -vom Abstiegskandidaten zum Europacupaspiranten. Wir werden gegen Rapid wieder alles reinwerfen und dann schauen, was dabei rauskommt.“



Tobias Anselm (WSG Swarovski Tirol) in der Halbzeit über...

...seinen Verletzungsstatus, nach der Kreuzbandverletzung: „Mir geht es soweit gut, zum Glück. Es geht dem Ende meiner Reha zu und ich denke, dass ich zur neuen Vorbereitung topfit bin und dann in der neunen Saison angreifen kann. Das Knie fühlt sich stabil an, was das Wichtigste ist, aber natürlich braucht das Ganze eine gewisse Zeit.“



…ob er in der nächsten Saison bei der WSG bleibt oder zum LASK zurückkehrt: „Die Gespräche laufen mit dem LASK, aber es gibt noch keine Entscheidung. Die Zukunft ist offen. Aber ich könnte mir beides vorstellen.“

„Favorit bleibt schon Rapid“

Stefan Köck (Manager Sport WSG Swarovski Tirol) ...über...

...das Spiel: „Wir können sehr, sehr stolz sein, was unsere Jungs heute geleistet haben. Jetzt gilt es gleich, gut zu regenerieren und freuen uns wahnsinnig auf das Spiel am Donnerstag.“



…kommendes Playoff-Finale gegen Rapid: „Natürlich nehmen wir dieses Selbstvertrauen mit. Trotzdem: Favorit bleibt schon Rapid.“

„Wattens ist verdient aufgestiegen, aber nicht, weil sie die Besseren waren, sondern weil sie mehr Herz reingelegt haben“

Dietmar Kühbauer (Trainer LASK) ...über...

…das Spiel: „Wir haben eine 1. Halbzeit gespielt, die nicht meiner Mannschaft entspricht. Da waren wir weit weg von dem, was wir imstande sind, zu spielen. In den Zweikämpfen waren wir kaum präsent, das hat auch zu den Toren, speziell zum 0:2 geführt. Die Wattener haben da auch nicht wirklich großartig gespielt, aber haben halt mit mehr Herz gespielt als wir, was man in so einem Spiel auch machen muss.

In der 2. Halbzeit hat die Mannschaft nochmal probiert, das Spiel zu drehen und ist es dann wieder in eine Richtung gegangen. Aber trotzdem sage ich: Wattens ist verdient aufgestiegen. Aber nicht, weil sie die Besseren waren, sondern weil sie mehr Herz reingelegt haben. Ich bin noch immer der Meinung, dass wir die bessere Mannschaft sind – sieht man auch an den Statistiken - aber in Wahrheit zählt nur das Resultat. Da hat Wattens eben das eine Tor mehr geschossen. Daher sind sie weitergekommen.

Wie so oft im Fußball brauchst du zwei gute Halbzeiten, um zu gewinnen. Das haben wir, seit ich jetzt hier bin, noch nie so richtig auf den Platz gebracht. Das muss sich nächste Saison natürlich ändern.“

Kühbauers Kampfansage: "Nächstes Jahr sind wir garantiert schärfer und werden oberes Playoff garantiert schaffen"

Wir können es besser. Nächstes Jahr sind wir garantiert schärfer. Und steuern garantiert das obere Playoff an, traue ich mir jetzt schon zu sagen. Oberes Playoff wird unser Ziel sein und das werden wir auch garantiert schaffen.“

…die Möglichkeit des Erreichens des Europacups (vor dem Spiel!): „Natürlich wäre es schön, wenn wir es schaffen würden. Wir wollen dieses Ziel schaffen und dafür brauchen wir heute ein gutes Spiel.“

Fiel kurzfristig verletzungsbedingt aus: Keito Nakamura, in den letzten Spielen Athletiker-Aktivposten. Während Wattens schneller Außenspieler Zan Rogelj seine liebe Müh und Not hatte mit dem besten Feldspieler der Linzer: Thomas Goiginger.

„Das heutige Spiel war wieder sinnbildlich für die ganze Saison“

Thomas Goiginger (LASK) ...über...

…das Spiel: „Das heutige Spiel war eigentlich eh wieder sinnbildlich für die ganze Saison. Einfach sehr, sehr bitte. Und wir haben die mitgereisten Fans wieder nicht belohnen können. Tut mir leid und ist sehr schwierig in Worte zu fassen.“



…nächste Saison: „Wir müssen zur Ruhe finden, neue Kräfte sammeln und dann müssen wir nächstes Jahr wieder unser anderes Gesicht zeigen. Wir haben es national einfach nie über einen längeren Zeitraum geschafft und dann stehst heute da und hast gar nichts.“

"WSG ist jetzt mit Selbstvertrauen vollgepumpt"

Toni Pfeffer (Sky Experte) ...über...

…das Spiel: „Den Tirolern ist noch fast das Pulver ausgegangen. Trotzdem Gratulation.“



…kommendes Playoff-Finale gegen Rapid: „WSG ist jetzt mit Selbstvertrauen vollgepumpt. Rapid hat eine Partie verloren, wo sie bis heute nicht wissen, wie das gegangen ist. In dieser Hinsicht ist für mich die WSG im Vorteil.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria, WSG Wattens & LASK

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at