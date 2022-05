Letztes Qualifikationsspiel für das U21-Nationalteam (JG 2000) auf dem Weg zur UEFA U21 EURO 2023 in Rumänien und Georgien. Am 3. Juni ab 18 Uhr empfängt die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch die Alterskollegen aus Finnland in der josko ARENA in Ried.

Torgarant Junior Adamu vom österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg ist mit Romano Schmid bisher bester Quali-Torschütze des ÖFB-U21-Teams.

Die Ausgangslage für das von UNIQA präsentierte Quali-Finale ist klar. Aiwu, Schmid und Co. müssen das Heimspiel gegen Finnland gewinnen. Nur dann besteht noch Hoffnung, es als Gruppenzweiter in die Playoffs im September zu schaffen. Aktuell hat das U21-Team den zweiten Gruppenplatz vor Norwegen inne, die Skandinavier haben aber noch zwei Spiele mehr zu absolvieren. Österreich ist also auch auf Schützenhilfe angewiesen.



"Wir müssen zunächst einmal unser Spiel gewinnen, um nichts anderes geht es im ersten Schritt. Es wartet das Finale auf uns, das wir uns mit den beiden Ergebnissen im März erspielt haben. Was dann passiert, liegt nicht in unserer Hand", so Teamchef Gregoritsch.

"Wirkliche Stärke zeigen"

Beim Hinspiel in Finnland musste sich ein ersatzgeschwächtes ÖFB-Team am Ende mit 1:3 geschlagen geben. "In Finnland mussten wir auf viele wichtige Spieler verzichten, haben zwar lange mithalten können, aber am Ende leider verloren. Jetzt wollen wir den Finnen unsere wirkliche Stärke zeigen", sagt Gregoritsch.

Rückkehrer Aiwu & Daniliuc

Für das wichtige Rückmatch kann der Teamchef personell aus dem Vollen schöpfen. Er kann sowohl auf seine beiden besten Quali-Torschützen Romano Schmid und Junior Adamu bauen, wie auch auf Patrick Wimmer, der zuletzt gegen Norwegen beide Treffer vorbereitete. Zudem kehren die zuletzt absenten Emanuel Aiwu und Flavius Daniliuc zurück.

Ansonsten vertraut Gregoritsch einem Großteil jener Spieler, die im März ungeschlagen blieben. "Es gibt für mich keinen Grund viel zu ändern. Die Spieler haben es sich mit den Auftritten im März verdient, dass sie auch dieses Mal wieder die Chance bekommen. Wir haben einen sehr starken, ausgeglichenen Kader. Ich vertraue den Spielern vollkommen", so Gregoritsch.



Der U21-Kader für das Match gegen Finnland



TOR: GÜTLBAUER Lukas (FAC; 0/0), HEDL Niklas (SK Rapid; 11/0), STOLZ Franz (spusu SKN St. Pölten; 1/0)



ABWEHR: AFFENGRUBER David (SK Puntigamer Sturm Graz; 5/0), AIWU Emanuel (SK Rapid; 12/2), AUER Jonas (SK Rapid; 10/1), DANILIUC Flavius (OGC Nizza/FRA; 8/0), KLARER Christoph (Fortuna Düsseldorf/GER; 12/0), MOORMANN Martin (SK Rapid; 2/0), SEIWALD FELIX (SV Guntamatic Ried; 1/0), STRAUSS Felix (Cashpoint SCR Altach; 1/0)



MITTELFELD: BRAUNÖDER Matthias (FK Austria Wien; 4/0), CHAM Muhammed (SC Austria Lustenau; 4/0), KELES Can (FK Austria Wien; 0/0), KRONBERGER Luca (SK Puntigamer Sturm Graz; 5/0), OSWALD Moritz (SK Rapid; 0/0), PRASS Alexander (SK Puntigamer Sturm Graz; 10/1), SCHMID Romano (SV Werder Bremen/GER; 15/6), TAFERNER Matthäus (RZ Pellets WAC; 10/0), WIMMER Patrick (Arminia Bielefeld/GER; 9/2)



ANGRIFF: ADAMU Junior (FC Red Bull Salzburg; 12/10), SABITZER Thomas (WSG Tirol; 4/0), ZIMMERMANN Bernhard (SK Rapid; 2/0)



Ticketaktion in Ried



Um dem Quali-Finale in der josko ARENA einen würdigen Rahmen zu bieten, hat sich die SV Guntamatic Ried eine spezielle Ticketaktion überlegt. Oberösterreichische Klubs können bis zu 40 Freitickets für die Begegnung beantragen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Verein mit seiner Kampfmannschaft oder seinen Nachwuchsteams zum Spiel kommt. Das Angebot ist nur gültig, solange der Vorrat reicht.



Bei Fragen steht die Geschäftsstelle der SV Ried per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch (07752/81100) gerne zur Verfügung.



Tickets sind über den Online-Ticketshop der SV Guntamatic Ried erhältlich. Vollpreistickets gibt es für 12 Euro, der ermäßigte Preis beträgt 6 Euro. SVR-Dauerkartenbesitzer erhalten Tickets ebenfalls zum ermäßigten Preis von 6 Euro. Kinder bis 15 Jahren haben freien Eintritt.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty