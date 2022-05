Der LASK bindet mit Tobias Lawal ein Eigengewächs langfristig an den Verein. Der 21-jährige Torhüter durchlief die Linzer Fußballakademie und kam seit 2018 regelmäßig für Österreichs Nachwuchsnationalmannschaften zum Einsatz. Nun erhält der gebürtige Linzer einen Vertrag bis 2027.

Seit 2018 steht Tobias Lawal bei den Schwarz-Weißen unter Vertrag – in den vergangenen Jahren sammelte der 1,95m-große Goalie wertvolle Erfahrung beim Kooperationsverein FC Juniors OÖ und kam 66 Mal in der 2. Liga zum Einsatz. In der Vorsaison kam der gebürtige Oberösterreicher zu seinen ersten Pflichtspieleinsätzen für den LASK – zwei Mal hütete Tobias Lawal das schwarz-weiße Gehäuse in der Bundesliga.

Auch auf Nationalteam-Ebene verfügt Lawal über Erfahrung: Seit seinem U19-Debüt im September 2018 wurde er regelmäßig in die österreichischen Nachwuchs-Nationalteams (U19, U20, U21) einberufen.

„Bekenne mich einmal mehr zum LASK“

Nach einer Knie-Operation im vergangenen Sommer musste der 21-Jährige eine längere Pause einlegen, seit Jahresbeginn startete er aber wieder voll durch.

LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic über die Vertragsverlängerung: „Tobias ist ein hochtalentierter Torhüter. Nach seiner Reha-Pause im Herbst hat er zuletzt bei unserem Kooperationsverein sofort wieder gezeigt, über welche Qualitäten er verfügt. Zudem ist er gebürtiger Oberösterreicher, hat unsere Akademie durchlaufen und identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem LASK."

Tobias Lawal: „Ich bin mittlerweile seit vier Jahren beim Verein und konnte in dieser Zeit enorm viel lernen. Mit der vorzeitigen Verlängerung bekenne ich mich einmal mehr zum LASK und bin schon heiß auf die kommenden Jahre in Schwarz-Weiß."

Fotocredit: LASK