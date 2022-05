193 Spiele sind in der Saison 2021/22 in der ADMIRAL Bundesliga absolviert. 2 Partien stehen noch aus, in denen es um viel, womöglich Millionen geht: dem letzten Europacup-Ticket, hier: Europa-Conferenceleague-Quali. Noch im Rennen: die WSG Tirol und Rapid Wien, die sich im PO-Hinspiel heute in Innsbruck - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker - duellieren, ehe es am Sonntag im Allianz Stadion in Hütteldorf zum Retourmatch kommt. Auch Ligaportal-EXPERTE Gerald Baumgartner, ausgewiesener UEFA-Pro-Lizenz-Coach, blickt dem "Grün-Weiß-Aufeinandertreffen" mit großem Interesse entgegen und gibt folgenden Tipp preis.

5:2 (3. Oktober in Hütteldorf) und 2:0 (am 27. Feber in Innsbruck) lauteten im Grunddurchgang die Resultate gegen die WSG Tirol zugunsten vom SK Rapid. In beiden Duellen erzielte der Sommer-Neuzugang der Hütteldorfer - Marco Grüll (li.) - je ein Tor. Zumindest wird der Wiener Winter-Abgang Ercan Kara, der im Oktober einen Triplepack schnürte, die Tiroler nicht mehr "ärgern". Schafft die WSG nach 4 Niederlagen in den letzten 4 Spielen vs. Rapid den Turnaround?

Gerald Baumgartner, der als Chefcoach rund 100 ADMIRAL Bundesliga-Spiele für Austria Wien, SV Mattersburg, SV Ried und SKN St. Pölten absvolierte, meint:

"Ein äußerst aufregendes Spiel könnte das 1. Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten WSG Tirol und SK Rapid Wien im Final-Hinspiel der Relegation zur UEFA-Europa-Conferenceleague-Teilnahme in Innsbruck werden.

Während die Hütteldorfer mit einer beachtlichen ‘Tirol’ Statistik punkten können (die letzten 4 Spiele gegen die WSG wurden alle gewonnen, dazu kommen aus den letzten 10 Begegnungen in der ADMIRAL Bundesliga 7 Siege und 3 Unentschieden), haben die Wattener ebenso eine tolle Statistik zu bieten.

Aus den letzten 7 Runden in der Liga stehen nicht weniger als 5 Siege bei je 1 Remis und 1 Niederlage (letztere relativiert sich, weil die B-Elf in Altach spielte) zu Buche. Auch bei den Heimspielen zeigt man enormes Potential, zuletzt aus 4 Heimspielen 4 Siege! Chapeau!

Auch der Sieg im Playoff-Halbfinale gegen die zu favorisierenden Linzer zeigt, dass die Wattener sportlich in einem top Flow sind. Aufgrund dieser Zahlen sehe ich tatsächlich die WSG als leichten Favoriten gegen den SK Rapid Wien. Trotz der tollen Statistik der Wiener in Tirol.

Der Hütteldorfer Traditionsklub muss sich nicht nur in der Qualifikation beweisen, sondern auch gegen starke Tiroler sportlich durchsetzen, will man seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden. Derzeit für mich ein schwieriges Unternehmen für die Wiener."

Mein Tipp: 2:1

