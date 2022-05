Nach Top-Torjäger Karim Adeyemi (BVB), Jérôme Onguéné (Eintracht Frankfurt) und Zlatko Junuzovic (Vertragsende) steht beim österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg der nächste "Rote Bulle" vor dem Absprung, respektive Abschied: Brenden Aaronson. Wie bereits vor drei Tagen berichtet, will der Ex-Salzburger Double-Coach Jesse Marsch seinen amerikanischen Landsmann zum englischen Premierleague-Klub Leeds United holen. Es scheint sich nurmehr um Stunden zu handeln, denn...

War wohl am vergangenen Samstag gegen Austria Klagenfurt (im Bild Abwehrspieler Michael Blauensteiner) der letzte Auftritt von Brenden Aaronson im FC Red Bull Salzburg-Dress.

Laut laut MLS-Insider Tom Bogert befindet sich der 21-jährige Offensivakteur, der im Jänner 2021 nach Salzburg kam, aktuell beim Medizincheck von Leeds, das am letzten Spieltag am vergangenen Sonntag gerade noch den Klassenerhalt in der Premierleauge schaffte.

Für den Transfer des USA-Teamspielers wird eine Ablösesumme von 28,4 Millionen Euro kolpiert. Wovon angeblich ein "Verkaufs-Anteil" von 4,7 Millionen Euro an den Ex-Klub von Brenden Aaronson - Philadelphia Union - gehen. Der US-Klub hatte sich eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty