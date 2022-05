Spannung um den letzten internationalen Startplatz! Im Europacup-Playoff-Finale der ADMIRAL Bundesliga kämpfen die WSG Tirol und Rapid Wien um den Traum von Europa. Heute findet das Hinspiel in Tirol statt ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Wattens setzte sich im Halbfinale am Montag mit 2:1 gegen den LASK durch und fixierte somit die Endspiele gegen den SK Rapid. Setzt sich der SK Rapid heute auswärts durch oder erspielt sich die WSG Tirol die bessere Ausgangsposition für das entscheidende Rückspiel am Sonntag (17 Uhr,) in Hütteldorf? Hier die Mannschafts-Aufstellungen!

Jagd nach dem letzten Europapokal-Ticket zwischen Julius Ertlthaler (li.) mit WSG Tirol und Kevin Wimmer mit dem SK Rapid Wien.

Die Aufstellungen:

WSG Tirol-Chefcoach Thomas Silberberger schickt folgende Elf ins Spiel, es ist die gleiche wie beim 2:1-Erfolg am Montag im Halbfinale gegen den LASK:

3-5-2-Grundausrichtung: Oswald (K.); Koch, Behounek, Stumberger; Rogelj, Blume, Müller, Ertlthaler, K. Schulz; Vrioni, Sabitzer.

Ergänzungsspieler: Ozebegovic (TW), Bacher, Ranacher, Skrbo, Naschberger, Ogrinec, Prica. Es fehlt: Anselm (verletzt).

Bei Rapid Wien vertraut Chefcoach Ferdinand Feldhofer auf folgende Startelf, in der überraschend als Rechtverteidiger der 18-jährige Pascal Fallmann debütiert:

Gartler; Fallmann, Hofmann, K. Wimmer, Moormann; R. Ljubicic, Aiwu; Auer, Knasmüllner, Grüll; Zimmermann.

Ergänzungsspieler: Hedl (TW), Querfeld, Bosnjak, Oswald, Kitagawa, Binder, Savic.

Es fehlen: Demir, Schick, Arase, Greiml, Druijf, Schobesberger, Petrovic, Grahovac, Schuster, Stojkovic und der verletzte Kapitän Dibon.

Schiedsrichter: Sebastian Gishamer. Assistenten: Roland Riedel und Santino Schreiner. 4. Offizieller: Christopher Jäger.

VAR: Alan Kijas, VAR-Assistent: Michael Obritzberger.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL