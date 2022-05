Raketenstart von Rapid im Europacup-Playoff-Hinspiel der ADMIRAL Bundesliga bei der WSG Tirol am Tivoli in Innsbruck. Per Doppelschlag brachten Grüll & Auer (10./14. Min.) in der "Rapid-(Anfangs-)Viertelstunde" die Feldhofer-Elf in Front. Zimmermann hatte gar die Großchance zum 3:0, ehe Tirols Toptorjäger Vrioni wie "aus heiterem Himmel" der Anschlusstreffer gelang. Wenig später für die stark spielenden Hütteldorfer in ihrer 51. (!) Saison-Pflicht-Partie die nächste Ernüchterung - zum wiederholten Mal im Frühjahr schlug der "Verletzungsteufel" zu.

Diesmal erwischte es Maximilian Hofmann. Der Kapitän musste von Bord. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit kollidierten Keeper Paul Gartler und der Rapid-Routinier.

Jochbeinbruch bei "Maxi" Hofmann

Hofmann bekam unglücklich das Knie seines Torhüters ab und wurde nach langer Behandlungspause letztendlich von den Sanitätern vom Platz getragen und es kam Leopold Querfeld. In der 10-minütigen Nachspielzeit.

Laut Sky-Angaben erlitt Maximilian Hofmann einen Jochbeinbruch.

Halbzeitstand: 1:2. Spiel jetzt verfolgen im Ligaportal-LIVETICKER.

Maxi Hofmann wird jetzt ins Spital gebracht, wir melden uns dann mit einer endgültigen Diagnose, aber es hat ihn wohl sehr schmerzhaft erwischt im Bereich Kiefer/Jochbein!

