Der 2:1-Erfolg von Rapid Wien im Hinspiel des Europapokal-Playoff-Hinspieles der ADMIRAL Bundesliga bei der WSG Tirol ist ein Pyrhus-Sieg und wurde am Donnerstag aus Hütteldorfer Sicht leider von einer schweren Verletzung überschattet - siehe auch Bericht zuvor.

Wie Rapid in seiner Klubaussendung am Donnerstagabend mitteilt, zog sich Kapitän Maximilian Hofmann in der Nachspielzeit der 1. Spielhälfte bei einem unglücklichen Zusammenstoß mit Keeper Paul Garler einen Jochbein-, Kiefer- und Augenhöhlenbruch zu.

Der 28-jährige Innenverteidiger und gebürtige Wiener wird daher logischerweise länger ausfallen und sich auch einer Operation unterziehen müssen.

Der SK Rapid wünscht in seiner Aussendung "seinem Kapitän eine möglichst rasche und komplikationslose Genesung!"

Foto: Ligaportal und GEPA/WienEnergie