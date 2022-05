Im Europacup-Playoff-Finale der ADMIRAL Bundesliga zwischen WSG Tirol und SK Rapid Wien steht viel auf dem Spiel. Es geht um mögliche Millionen, denn der Gewinner steigt auf in die Qualifikation zur Conference League Gruppenphase. Damit verbunden wären im besten Falle Millionenprämien, Zuschauereinnahmen und in Folge mögliche lukrative Transfers, wenn sich Spieler in die Auslage spielen. Die Hütteldorfer verschafften sich mit dem 2:1-Auswärtssieg eine günstige Ausgangslage für das Rückspiel, wollten sich hernach allerdings wegen dem nicht gegebenen Elfmeter nach Foul von Goalie Oswald an Grüll nicht beruhigen.

Ferdinand Feldhofer und sein Team wurden benachteiligt und in Innsbruck klar um einen Elfmeter gebracht. So geschehen in der 38. Minute, als Marco Grüll von WSG-Torhüter Ferdinand Oswald von den Beinen geholt wurde. Die Pfeife vom Salzburger Schiedsrichter Sebastian Gishamer blieb jedoch stumm. Und auch der Video Assistant Referee (VAR) Alan Kijas schaltete sich nicht ein und sah kein Vergehen und daher auch keinen Grund, Gishamer zum Video-Review zu bewegen. Marco Grüll meinte - wie bereits berichtet - bei Sky nach dem Match: „Diese Szene schauen sich gefühlt sieben Schiris an. Ich mache eine Finte, er (Ferdinand Oswald, Anm.) läuft nur in mich rein und der Ball geht zwei Meter vorbei. Wenn das kein Elfmeter ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn du es den Schiedsrichtern sagst, schalten sie auf stur. Das ist ein klarer Elfer, da brauchen wir nicht darüber diskutieren.“ Zunächst wurde ja auch angenommen, dass der Pass zuvor war bereits eine Abseits-Entscheidung, weshalb das Elfmeter-Foul nicht mehr zum Tragen kam. Doch dem war nicht so, wie man noch in der Pause gegenüber Sky versicherte: Kein Abseits, aber auch kein Elfmeter. In den sozialen Netzwerken war die Empörung der Rapid-Fans groß – zu Recht. Wie das Portal 90minuten.at berichtet, gab es via Twitter noch am Donnerstagabend eine erste Information, die einen Fehler des VAR einräumt:

Auf Nachfrage von 90minuten.at heißt es dazu von Seiten des ÖFB: