Finale! Wenn am Sonntag, den 29. Mai 2022, im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf mit dem Final-Europacup-Playoff-Rückspiel SK Rapid vs. WSG Tirol die letzte und 195. Partie der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2021/2022 über die Bühne geht - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - haben die Gastgeber dank dem 2:1-Auswärtssieg am Donnerstag gegen die Wattener zwar die bessere Ausgangslage, doch abschreiben sollte man die Tiroler keineswegs. Zumal auch in anderen Ländern bei Relegations-Rückspielen meist Auswärtssiege zum Standard wurden und Gäste-Teams noch zum Happyend kamen.

Im U21-ÖFB-Team und auch in seiner ersten Saison bei Rapid Wien längst eine feste Größe: Jonas Auer. Beim SKN St. Pölten im Nachwuchs ausgebildete, gelang dem Linksbeiner im 22. Liga-Spiel für Rapid der erste Treffer. Und was für einer: nach Balleroberung im Mittelfeld zog das 21-jährige Talent auf und davon, um seinen spektakulären Slalomlauf halblinks von der Strafraumgrenze mit einem platzierten Linksschuss flach ins rechte Eck zu krönen.

Ähnlich wie nach dem Grunddurchgang und der Punkteteilung in der Finalrunde hernach das "Sternchen" zwecks Vorreihung eine Rolle spielt, ist in Österreich letztmals auch noch die Auswärts-Torregel - im Europacup in dieser Saison längst abgeschafft - den Ausschlag machen. So beinhaltet die 1:2-Heimniederlage am Tivoli in Innsbruck eine weitere Hypothek für die WSG Tirol. Denn nun braucht das Team von Thomas Silberberger definitiv in Wien-Hütteldorf mindestens zwei Auswärtstore. Ein 2:0-Gasterfolg garantiert das Europacup-Ticket und damit den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte, ein 2:1 zumindest eine Verlängerung. Ein 1:0 ist zu wenig.

Auf ihm ruhen die Hoffnungen, dass die WSG Tirol in Hütteldorf doch noch das Happyend & Historisches schafft: Top-Torjäger Giacomo Vrioni, in seinem wohl letzten Spiel für die Wattener, da der Leihvertrag mit Juventus Turin (U23) im Juni endet.

Vor der Vorschau auf das Retourmatch noch ein RÜCKBLICK auf das Final-Hinspiel in Tirol mit Fakten für Statistik-Freunde:

- Giacomo Vrioni erzielte im Final-Hinspiel sein 19. Liga-Tor in dieser Saison und stellte damit einen neuen WSG-Saisonrekord auf (zuvor 18 Tore von Baden Frederiksen 2020/21). Mit 19 Toren liegt der albanische Nationalspieler in der Torschützenliste gleichauf mit Karim Adeyemi (RB Salzburg, künftig BVB). Der 23-jährige Albaner, geboren in Italien, scorte am Donnerstag im 4. Heimspiel in Folge und stellte damit den WSG Tirol-Rekord von Thomas Sabitzer ein.

- Marco Grüll erzielte sein 9. Liga-Tor in dieser Saison. Seine letzten vier BL-Tore erzielte der Rapid-Stürmer allesamt in Auswärtsspielen und der 1. Hälfte.

- Robert Ljubicic verbuchte für Rapid seinen 3. Assist in der ADMIRAL Bundesliga Zwei dieser drei Assists gab der 22-jährige Mittelfeldspieler für Marco Grüll ab. Wenn Ljubicic in einem BL-Spiel für Rapid einen Assist ablieferte, dann ging Rapid auch als Sieger vom Platz (3 Siege).

- Jonas Auer traf in seinem 22. Spiel mit seinem 14. Schuss erstmals in der ADMIRAL Bundesliga. Durch seinen Treffer in der 13. Minute erzielte der SK Rapid Wien erstmals seit Dezember 2019 in einem BL-Spiel so früh zwei Tore. Damals traf Rapid beim 3:0-Sieg gegen den FC Admira in den ersten sieben Spielminuten (Murg und Fountas).

VORSCHAU auf Rückspiel im Europacup-Play-off in Hütteldorf

- Rapid Wien gewann die letzten fünf Liga-Spiele gegen die WSG Tirol und erzielte bei jedem dieser fünf Siege immer mindestens zwei Tore. Gegen kein anderes aktuelles BL-Team gewannen die Hütteldorfer die letzten fünf BL-Spiele.

- Im Playoff-Finale der ADMIRAL Bundesliga ging 5 Mal das Auswärtsteam als Sieger vom Platz - bei einem Remis und nur einem Heimsieg (am 27. Mai 2021: FK Austria Wien – RZ Pellets WAC 3:0). In jeder der drei Bundesliga-Spielzeiten setzte sich im Playoff-Finale nach Hin- und Rückspiel das Team durch, dass das Hinspiel gewann.

- Die WSG Tirol feierte 11 Liga-Siege – erstmals so viele in einer Saison. Fünf der 11 Siege gelangen der Silberberger-Elf in der Fremde, nie mehr in einer BL-Saison, und drei davon in den vergangenen sechs Auswärtsspielen (1U 2N).

- Marco Grüll erzielte im Hinspiel sein 20. Liga-Tor (für Rapid und SV Ried). 5 seiner 20 Tore markierte der Pongauer gegen die WSG Tirol – sein Höchstwert. Der Rapid-Torjäger traf in jedem seiner fünf BL-Duelle gegen die Tiroler und könnte mit einem weiteren Treffer der vierte Spieler der BL-Geschichte werden, der in seinen ersten sechs Duellen gegen einen Gegner trifft (Kurt Welzl gegen Admira, Jose Percudani gegen GAK und Patson Daka gegen Hartberg).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL