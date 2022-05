Nachdem sich der Wolfsberger AC am vergangenen Samstag in der Lavanttal-Arena in der letzten Runde der ADMIRAL Bundesliga mit einem 2:1-Erfolg nach 0:1-Rückstand über den SK Rapid Wien noch "Last Minute" Rang 4 und ein Europaticket gesichert hat, befinden sich die Spieler um Chefcoach Robin Dutt im Urlaub. Währenddessen laufen die Planungen für die neue Spielzeit 2022/2023. Trainingsauftakt ist am Montag, den 20. Juni. Auch das vorläufige Testspiel-Programm der Wölfe samt Sommer-Trainingslager und Fan-Opening wurde in der Klubaussendung bekannt gegeben.

Im "Jahr Eins" ohne WAC-Kapitän Michael Liendl wird auf den 33-jährigen Grazer Mario Leitgeb (li.) die Leader-Rolle im Wölfe-Rudel zukommen.

Nach einigen Abgängen zu Saisonende, werden sich zum Trainingsstart auch einige neue Gesichter im Wölfe-Rudel tummeln. Außerdem werden Präsident Dietmar Riegler und Cheftrainer Robin Dutt am 20. Juni um 13 Uhr bei der alljährlich Pressekonferenz zum Saisonauftakt in den VIP-Räumlichkeiten der Lavanttal-Arena Rede und Antwort stehen.

Von 26. Juni bis 3. Juli geht es für die Kärntner ins mittlerweile traditionelle Sommertrainingslager zum Hotel Eder nach Maria Alm.

Fan-Opening mit Testspiel gegen Sparta Prag

Auch für die WAC-Fans gibt es heuer wieder eine offizielle Saisoneröffnung. Im Rahmen des Testspiels gegen den tschechischen Traditionsklub Sparta Prag, der die abgelaufene Spielzeit in der Fortuna Liga auf Rang 3 beendete, am Samstag, den 9. Juli, wird es über den ganzen Tag ein buntes Programm für Klein und Groß geben. Nähere Informationen zu den einzelnen Programmpunkten folgen in den nächsten Wochen.

Testspiel-Überblick

24.06.2022, 17:00 Uhr gegen SV Bad St. Leonhard in Bad St. Leonhard

29.06.2022, 18:00 Uhr gegen Hansa Rostock in Bischofshofen

02.07.2022, 15:30 Uhr gegen Holstein Kiel in Maria Alm

06.07.2022, 18:30 Uhr gegen GAK in Lebring

09.07.2022, 15:00 Uhr gegen Sparta Prag in Wolfsberg

12./13.07.2022, Gegner und Uhrzeit noch offen

Fotocredit: ADMIRAL-BUNDESLIGA