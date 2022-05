Voller Stolz blicken Verantwortliche und Fans der Austria Klagenfurt auf die erste Saison in der ADMIRAL Bundesliga zurück. Nach dem Aufstieg durch den klaren Erfolg in der Relegation gegen den SKN St. Pölten zogen die Violetten im März in die Meisterrunde ein, was zuvor noch keinem Neuling gelungen war. Mit Platz 6 schloss das Team von Chefcoach Peter Pacult die Saison ab. Ein Rückblick in Zahlen.

Dauerbrenner & Torgarant Markus Pink: Der 31-jährige, gebürtige Klagenfurter hatte bei den Violetten in dieser Saison die meisten Einsatzminuten absolviert und lag auch bei der internen Torschützenliste vorn. Und ist ein "unverwüstlicher" Kämpfer...

32 Spiele hat die Elf von Peter Pacult in ihrer ersten Saison im Oberhaus des österreichischen Fußballs bestritten. Zu Buche stehen 8 Siege, unter anderem über Double-Gewinner FC Red Bull Salzburg (2:1) und im Kärntner Derby beim Wolfsberger AC (2:1), 12 Unentschieden (u.a. in Salzburg) sowie 12 Niederlagen.

79.916 Zuschauer kamen insgesamt zu den 14 Heimspielen ins Wörthersee-Stadion, zwei Partien wurden aufgrund der Covid-Beschränkungen als "Geisterspiele" ausgetragen. Das bedeutet einen Schnitt von 5708 Besuchern pro Match. In diesem Ranking belegen die Klagenfurter den 5. Platz hinter Rapid Wien (15.055), Serienmeister FC Red Bull Salzburg (11.547), Vizemeister SK Sturm Graz (10.528) und dem Dritten Austria Wien (9085).

43 Tore haben die Waidmannsdorfer erzielt, im Schnitt 1,34 pro Partie. 7 Mannschaften trafen häufiger: Salzburg (77), Sturm Graz (62), Rapid Wien, der WAC (beide 48), die WSG Tirol (46), der LASK und Austria Wien (beide 44).

28 Profis kamen in den abgelaufenen Bundesliga-Saison zum Einsatz. Kein Spieler stand immer am Platz, Patrik Greil und Christopher Cvetko verpassten lediglich eine Partie. Markus Pink musste zweimal zuschauen, kommt aber auf die meiste Spielzeit: 2675 Minuten. Greil (2540) und Keeper Phillip Menzel (2480) schafften es auf das Treppchen.

11 Violette trugen sich in die Torschützenliste ein, vorneweg Pink, der 12 Mal erfolgreich war. Turgay Gemicibasi hielt bei 9 Treffern, gefolgt von Timossi Andersson (5), Greil (4), Florian Jaritz (3), Florian Rieder, Thorsten Mahrer (beide 2), Cvetko, Ivan Saravanja, Gloire Amanda und Darijo Pecirep (alle 1).

5 Elfmeter bekam das Pacult-Team zugesprochen, Turgay Gemicibasi (Foto) übernahm die Verantwortung und verbuchte eine Quote von 100%. Übrigens: Im ÖFB-Cup traf nur Pecirep beim SC Wiener Neustadt (5:1) vom Punkt, Rieder beim TSV St. Johann (2:1) und Greil beim SC Weiz (4:1 n.V.) scheiterten.

7 Treffer bereitete Timossi Andersson vor, der Flügelstürmer ist damit der beste "Tor-Butler" der Violetten gewesen. Greil & Pink lieferten jeweils sechsmal die Vorarbeit, auf den Rängen folgen Rieder (4), Till Schumacher, Cvetko, Jaritz und Gemicibasi (alle 3).

10 Rote Karten musste der Aufsteiger hinnehmen, zudem eine Gelb-Rote Karte. Elf Ausschlüsse innerhalb einer Saison hatte es zuvor in der Bundesliga-Geschichte noch nicht gegeben. Gleich dreimal musste Gemicibasi vorzeitig in die Kabine, zweimal erwischte es Nicolas Wimmer. Auch Menzel, Mahrer, Kosmas Gkezos, Maxi Moreira, Darijo Pecirep und Amanda erwischte es.

Mehr als 2000 Fans wählen Nico Wimmer bei unserem Online-Voting zum „Spieler der Saison“ - Greil und Pink am Podium 💜



Den Text zum großen Fan-Voting lest ihr jetzt auf unserer Homepage: https://t.co/hEyxslYRQq#SKA pic.twitter.com/84Eu4Eu4BX — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) May 26, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und Richard Purgstaller