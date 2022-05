Wie der TSV Hartberg am Samstag in seiner Medienaussendung vermeldet, wurde beim ADMIRAL Bundesligisten aus der Ost-Steiermark der auslaufende Vertrag mit Tormann Raphael Sallinger um zwei weitere Jahre bis Sommer 2024 verlängert.

Freut sich über die Vertragsverlängerung von Torhüter Raphael Sallinger: TSV Hartberg-Chefcoach Klaus Schmidt.

Der 26-jährige Klagenfurter ist seit 2018 in Hartberg. In der abgelaufenen Saison stand der 1,96m große Torhüter sieben mal zwischen den Pfosten (fünfmal in der Liga, zweimal im Cup).

Raphael Sallinger: "Ich freue mich sehr auf meine fünfte und sechste Spielzeit beim TSV. Der Verein ist mir über die Jahre sehr ans Herz gewachsen und alle Jungs haben große Lust darauf, richtig was zu reißen! In Hartberg ist noch vieles möglich und es macht mir auch großen Spaß!"

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: "Raphael Sallinger hat bei seinen Einsätzen stets absolute Top-Leistungen abgerufen und abgeliefert. Zudem ist Raphael - was speziell bei unserem Verein wichtig ist - menschlich sehr wertvoll und daher sind wir froh darüber, ihn weiterhin in Hartberg zu haben."

Foto: GEPA-ADMIRAL