Matchball für den SK Rapid Wien beim Rückspiel des Conference League Playoff-Finalrückspiels der ADMIRAL Bundsliga gegen die WSG Tirol - Sonntag ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel am Donnerstag in Innsbruck haben sich die Hütteldorfer - auch in Anbetracht der Auswärts-Torregel - eine günstige Ausgangslage geschaffen. Dazu das Heimpublikum. Obendrein gewann Rapid die jüngsten fünf Duelle gegen die Wattener. Was meint der erfahrene Bundesliga-Trainer Gerald Baumgartner im Ligaportal-Expertentipp?

Gerald Baumgartner:

"Rapid Wien hat nach dem knappen, aber verdienten 2:1-Auswärtssieg gegen Relegationsgegner WSG Tirol alle Trümpfe in eigener Hand. Das Minimalziel der Wiener, die Conference League Quali spielen zu dürfen, sollte in Hütteldorf vor eigenen Fans erreicht werden können.

Die WSG wird aber noch einmal alles probieren, um eine kleine Sensation zu schaffen. Ein 1:2 in Wien aufzuholen ist nicht unmöglich, nicht nur deswegen, da Rapid einige Ausfälle zu beklagen hat.

Mein Tipp: 2:1"

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at