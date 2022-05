Spannung pur um den letzten internationalen Startplatz! Im Europacup-Playoff-Finale der ADMIRAL Bundesliga kämpfen Rapid Wien und die WSG Tirol um den Traum von Europa. Heute findet das Rückspiel in Wien-Hütteldorf statt ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Rapid geht aus dem Hinspiel vom Donnerstag mit einem 2:1-Vorsprung in das Spiel - hat Matchball. Wattens will das "Wunder" wahr machen. Auch die Auswärts-Torregel wird angewendet. Hier die Mannschafts-Aufstellungen!

SK Rapid (4-2-3-1): Paul Gartler (K); Thorsten Schick, Leopold Querfeld, Kevin Wimmer, Martin Moormann; Emanuel Aiwu, Robert Ljubicic; Marco Grüll, Christoph Knasmüllner, Jonas Auer; Bernhard Zimmermann. Trainer: Ferdinand Feldhofer.

Ergänzungsspieler: Niklas Hedl (TW), Oliver Strunz, Moritz Oswald, Denis Bosnjak, Dragoljub Savic, Pascal Fallmann, Nicolas Binder.

WSG Tirol (4-4-2): Ferdinand Oswald (K) - Felix Bacher, Raffael Behounek, Maxime Awoudja, Dominik Stumberger - Žan Rogelj, Bror Blume, Valentino Müller, Julius Ertlthaler - Thomas Sabitzer, Giacomo Vrioni. Trainer: Thomas Silberberger.

Ersgänzungsspieler: Benjamin Ozegovic (TW), Johannes Naschberger, Denis Tomic, Stefan Skrbo, Fabian Koch, Tim Prica, Sandi Ogrinec.

Als Referee fungiert heute Nachmittag Stefan Ebner mit seinen beiden Assistenten Roland Brandner und Clemens Schüttengruber. Vierter Offizieller ist Mag. Markus Hameter.