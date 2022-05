Zum großen Wurf, respektive Mega-Triumph in der Klub-Historie hat es für die WSG Tirol nicht gereicht. Dennoch dürfen die Silberberger-Schützlinge nach dem verpassten "Ticket für Europa" stolz sein, verlangten Rapid Wien im Playoff-Finale der ADMIRAL Bundesliga für die Qualifaktion der 2. Runde der UEFA Europa Conference League alles ab. Doch die Hütteldorfer stiegen letztendlich nach dem 2:0-Heimsieg per Gesamtscore von 4:1 auf. Chefcoach Thomas Silberberger war dennoch stolz auf seine zum Saisonstart neuformierte Mannschaft. Nachfolgend seine - wie immer unterhaltsamen - Wortspenden. Dazu Vrioni & Koch!

Daumen hoch für WSG-Coach Thomas Silberberger an seine Schützlinge für eine erfolgreiche Saison 2021/2022. Doch auch der Dauerbrenner auf der Trainerbank der Tiroler verdient wieder allergrößten Respekt, dass der 48-jährige Innsbrucker nach der Fluktuation im Sommer, Winter-Abgängen wie Petsos & Klassen sowie Langzeit-Verletzungspech bei Anselm, wieder eine homogene Truppe geformt hat.

"Ziehe die Kappe vor meiner Mannschaft"

WSG Tirol-Chefcoach Thomas Silberberger über...

...zum heutigen Spiel: "Wir haben aus meiner Sicht ein absolutes Topspiel gemacht. Vor allem in der 2. Halbzeit, wo wir phasenweise drückend überlegen waren und zwei, drei Sitzer hatten. Die haben wir halt nicht gemacht und am Schluss, weil wir da all-in gegangen sind, haben wir halt noch das 2:0 gekriegt. Es hat halt heute die Effizienz gefehlt. Aber ich habe einen richtig lässigen Auftritt von meiner Mannschaft gesehen.

Dass wir verloren und die Sensation nicht geschafft haben, da sind wir selber Schuld. Das waren die ersten 30 Minuten am Donnerstag am Tivoli. Und deswegen gratuliere ich jetzt erstmal Rapid für den Einzug in das Conference Leauge-Playoff. Aber ich ziehe auch die Kappe vor meiner Mannschaft. Was wir heute abgeliefert haben war definitiv eine Topleistung.

...was ihn über die Saison gesehen besonders stolz macht: "Dass wir extrem viele Facetten gehabt haben. Wir waren in dieser Saison Tabellenletzter, hatten super Spiele, katastrophale Spiele. Doch wir haben immer die Ruhe bewahrt und aus dieser Ruhe extrem viel Kraft für die Quali-Runde gezogen. Zum Schluss in den letzten sieben, acht Wochen waren wir in absoluter Top-Verfassung. Das macht mich stolz. Es war heuer eine extrem schwierige Saison, aber wir haben eigentlich nochmal eine gleich gute Saison wie letztes Jahr geliefert (Anm.: als die WSG Tirol die Meistergruppe schaffte)."

Giacomo Vrioni, Leihspieler von Juventus Turin 2, wurde zum nächsten Volltreffer bei der WSG Tirol und sicherte sich in dieser Saison gemeinsam mit Karim Adeyemi bei jeweils 19 Treffern die Torjäger-Krone. Allerdings läuft der Leihvertrag des 23-jährigen, albanischen Angreifers mit italienischen Wurzeln aus.

"Vielleicht kommt der nächste Wahnsinnige aus Turin"

...Liga-Torschützenkönig kommt aus Wattener Mannschaft: "Giacomo ragt heraus, ähnlich wie letztes Jahr Baden-Frederiksen. Das sagt aus, dass wir als Team funktionieren. Wir sind zusammengewachsen. Über die Monate der Vorbereitung sind wir eine Mannschaft geworden. Der Giacomo hat zum Schluss auch den Turbo gezündet wie die gesamte Mannschaft. Deswegen hat er es sich auch irgendwo verdient. Es gibt Kritik, dass er mehr Spiele hat. Ich sage er hat weniger Spiele gehabt wie Adeyemi. Vrioni spielt bei der WSG Tirol, einem Abstiegskandidaten. Er spielt nicht bei Red Bull. Vielleicht würde er bei Red Bull 35 Tore machen, ich habe keine Ahnung. Wir sind stolz darauf. Ich habe letztes Jahr gesagt, den Baden-Frederiksen wird keiner toppen. Das traue ich mir heuer gar nicht zu sagen. Vielleicht kommt nächstes Jahr der nächste Wahnsinnige aus Turin und schießt nochmal mehr."

"Nur seinetwegen habe ich diesen Titel jetzt geholt"

Giacomo Vrioni über...

...die Auszeichnung zum Torschützenkönig gemeinsam mit Karim Adeyemi: „Es bedeutet viel für mich, weil ich hab dieses Jahr alles gegeben. Ich muss mich bei meinem gesamten Team bedanken und beim Trainerstab. Ohne sie, hätte ich diese Trophäe nicht. Wir hatten eine tolle Saison und hatten eine Chance, Geschichte zu schreiben.“



…ob er sauer ist, dass er sich den Torschützentitel teilen muss: „Nein, überhaupt nicht. Mein letztes Spiel hier und da überkommen mich die Emotionen. Es war ein Gamble für mich hierherzukommen, es war nicht einfach. Für mich war es das erste Mal außerhalb von Italien in einem neuen Land mit neuem Fußball. Ich bin einfach glücklich. Ich bin aber auch traurig, weil ich mit Tirol unbedingt Geschichte schreiben wollte.“



…Trainer Thomas Silberberger: „Ich habe viel vom Trainer gelernt. Ich habe mich 1000-mal bedankt, weil er hat mich wirklich gut gecoachet. Nur seinetwegen habe ich diesen Titel jetzt geholt.“

"...da waren wir giftig und spritzig"

Fabian Koch (Foto) über...

...die Partie: „Schön, dass wir nochmal die Chance bekommen haben, etwas zu holen. Es war zum Schluss auch nochmal eine super Atmosphäre.“



…das Playoff: „Gegen den LASK waren wir super drauf. Da waren wir giftig und spritzig, haben es sehr gut gemacht. Gegen Rapid haben wir die ersten 20 Minuten verschlafen und dann ist es ganz schwierig. Heute haben wir auch gewusst, dass es schwierig wird. Wir hatten unsere Chancen, aber die haben wir leider nicht genutzt. Schade. Über die Saison hinweg haten wir auch schwierige Zeiten. Zum Schluss haben wir noch gezeigt, was in uns steckt und haben uns noch gefunden. Im Großen und Ganzen ist es eine großartige Saison gewesen.“



…die Qualifikationsgruppe: „Wir sind dann wieder neu zusammengemischt geworden und dann braucht es ein bisschen Zeit, bis man sich wiederfindet. Auf einmal geht es dann einfach leicht von der Hand, es gehen die Chancen rein, die man kriegt, und dann hat man eben einen Lauf.“



…sein Karriereende: „Die Auswärtsfahrten, wenn ich weg von der Familie bin, werden mir nicht abgehen. Am meisten freue ich mich darauf, noch mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: RiPu, GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at