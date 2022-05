Am Ende war das Resultat klarer als die Spielanteile, wurde Wattens unter Wert geschlagen. Doch Fakt ist, dass die letzte Entscheidung der Saison 2021/2022 gefallen ist: Rapid Wien besiegt die WSG Tirol mit 2:0 (1:0) und steigt mit einem Gesamtscore von 4:1 in die 2. Qualirunde der UEFA Europa Conference League ein (21. Juli). Die wichtigsten Statements zum Europacup-Playoff-Rückspiel der ADMIRAL Bundesliga aus dem Lager der Hütteldorfer.

"Im Frühjahr habe ich mich schon mal gezwickt, was da alles passiert und warum und wieso"

Ferdinand Feldhofer (Trainer SK Rapid Wien) über...

...den Sieg: „Man möchte fast sagen: Ende gut, nicht alles gut, aber vieles. Vieles war auf jeden Fall jetzt gut. Wenn man die ganzen Vorgeschichten weiß, ist es nicht selbstverständlich, dass du über zwei Spiele verdient ins Playoff gehst. Und auch wie die älteren Spieler fitnesstechnisch schon am Limit waren, da sind wir jetzt glücklich.“



…die Saison: „Unter meiner Ära war das erste wichtige Ziel das Erreichen des oberen Playoffs. Das haben wir haarscharf geschafft, haben durchwegs immer nur K.O.-Spiele geführt. Natürlich wollten wir dann so weit wie möglich hinter Salzburg in der Tabelle landen, waren auch knapp dran und hatten einige Schnittspiele, dann kamen aber unglückliche Rote Karten und dann ist man gleich mal Fünfter. Wenn man das mal alles mitnimmt, alle Verletzungen und etc, dann muss man das auch mal annehmen. Da kann man auch mal stolz auf die Jungs sein, wie sie in den zwei Spielen agiert haben.“



…die Momente, die nicht so gut gelaufen sind: „Im Frühjahr habe ich mich schon mal gezwickt, was da alles passiert und warum und wieso. Jetzt ist es mal wichtig, dass wir durchschnaufen und die Wehwehchen auskurieren können. Wir haben für die meisten Spieler jetzt auch mal eine Woche länger Urlaub eingeplant. Denn wir starten ja mit einem Teil schon früher mit dem Training, aber es macht doch wenig Sinn, den Spielern jetzt wenig Pause zu geben und wieder Langzeitverletzte haben.“



…die Kaderplanung: „Der Großkader kommt dann am 20. zum Training dazu. Einige Fälle, die im Nationalteam sind, wahrscheinlich noch später. Wir haben einige U19-Nationalteamspieler, wo wir nicht genau wissen, wie lange sie im Turnier sind. So Stück für Stück werden wir dann alle zusammen haben.“



Torschütze Robert Ljubičić über...

...die Partie: „Wir sind einfach glücklich, dass wir es heute geschafft haben. Einen Riesenrespekt an die Mannschaft, dass wir es so über die Bühne gebracht haben. Vielleicht hätten wir es bisschen besser spielen können, aber die 2:0 reichen.“



…ob der Druck groß war vor dem Spiel: „Druck haben wir jetzt keinen gespürt. Wir wollten einfach unser Ziel erreichen, das haben wir auch erreicht. Jetzt sind wir erleichtert und es geht in den Urlaub.“



…seinen Treffer: „In der Bundesliga habe ich noch nicht so ein Tor geschossen. Sehr schön, super!“



…seine Zukunft: „Dazu will ich noch nichts sagen. Ich freue mich jetzt einfach auf den Urlaub.“

„Für mich ist es ganz klar Rapid oder ich hänge die Schuhe an den Nagel“

Christopher Dibon über...

...seinen Verletzungsstatus: „Das Knie entwickelt sich richtig gut. Ich mache gute Fortschritte. Ich kann wieder meine Schiene ablegen und alles. Ich bin guter Dinge, dass es auch wieder ganz normal wird.“



…ob er wieder für Rapid spielen wird: „Ich habe sehr gute Gespräche mit Zoran Barišić und Ferdinand Feldhofer gehabt, wie es mit mir weitergehen soll. Trotzdem ist jetzt das Playoff dazwischengekommen und für mich war ganz klar, dass der ganze Fokus vom Verein auf diesen Spielen liegen muss. Wir haben noch genug Zeit, um meine Zukunft zu finalisieren.“



…ob er zu einem anderen Verein wechseln würde: „Ich habe mich mit keinem anderen Verein beschäftigt und das werde ich auch nicht tun. Für mich ist es ganz klar Rapid oder ich hänge die Schuhe an den Nagel. Das ist ganz klar.“

"Sie machen Dinge, die schädlich für den Verein sind"

Anton Pfeffer (Sky Experte) über...

...die Fitness mancher Rapid-Spieler: „Sie machen Dinge, die schädlich für den Verein sind. Das verstehe ich nicht.“



…die Partie: „Rapid war einfach die reifere Mannschaft. Wenn man beide Spiele sich anschaut, dann ist Rapid der verdiente Sieger.“



…Ferdinand Feldhofer: „Er hat es alles andere als einfach gehabt. Er hat seine Sache aber gut gemacht, auch wenn man den 3. Platz sehr leichtfertig hergeschenkt hat.“

Siehe auch Spielbericht

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL