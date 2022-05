Die SV Guntamatic Ried, die nach dem Wiederaufstieg in 2020 in ihre 3. Saison der ADMIRAL Bundesliga in Folge geht und die vergangene Spielzeit als Tabellenzehnter beendet hat, gab heute ihr Vorbereitungsprogamm für die Saison 2022/2023 bekannt. Wobei kurzfristige Änderungen möglich sind. Highlight für den ÖFB-Cup-Finalisten ist das Testspiel gegen den neuen und gesamt 47-maligen griechischen Meister Olympiakos Piräus in Peuerbach, Kick-off am Freitag, 8. Juli, in der josko Arena gegen Ujipest Budapest. Außerdem kommt es zum "Nachbarschafts-Duell" mit den "Blauen" aus Bayern: Kultklub TSV 1860 München.

Noch ruhen sich Kapitän Marcel Ziegl und Co. im Urlaub aus, ehe ab Montag, 13. Juni wieder beim Vorbereitungsprogamm auf die neue Saison "geschwitzt" wird.

SV Guntamatic Ried: Vorbereitungsprogramm für die Saison 2022/23

(Stand vom 30.5.2022, kurzfristige Änderungen möglich)

·Montag, 13. Juni, 15.00 Uhr: Trainingsauftakt in Geinberg (Trainingsplatz der Therme Geinberg), im Anschluss Pressekonferenz in Geinberg mit Cheftrainer Christian Heinle, dem sportlichen Leiter Profis Thomas Reifeltshammer und Spielern sowie mit Geschäftsführer Rainer Wöllinger und Sponsorenvertretern

·Samstag, 18. Juni, 17.30 Uhr: Testspiel gegen Slovan Bratislava in Grieskirchen

·Freitag, 24. Juni, 18.00 Uhr: Testspiel gegen Olympiakos Piräus in Peuerbach

·Montag, 27. Juni, bis Freitag, 1. Juli: Trainingslager in Windischgarsten (Hotel Dilly)

·Freitag, 1. Juli, 17.00 Uhr: Testspiel gegen 1860 München in Windischgarsten

·Freitag, 8. Juli, 18.00 Uhr: Testspiel gegen Ujpest Budapest im Rahmen des Kick-offs zur neuen Saison in der „josko ARENA“ in Ried

·15./16./17. Juli: UNIQA ÖFB Cup 1. Runde

·22./23./24. Juli.: Meisterschaftsauftakt Admiral Bundesliga

Fotocredit: SV Ried