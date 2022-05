Aufsteiger Austria Klagenfurt hat sich im 1. Jahr gleich in der ADMIRAL Bundesliga etabliert. Die Violetten vom Wörthersee sind eine absolute Bereicherung, schafften als 1. Aufsteiger den Sprung in die Meistergruppe. Auch die Roten Bullen aus Salzburg bissen sich an den Kärntnern "die Zähne aus", kassierten die einzige Liga-Niederlage im Herbst gegen die Pacult-Elf, die auch zum Saionsausklang mit dem 1:1 in Salzburg einen Achtungserfolg verbuchte. Mannschafts-Erfolge werten natürlich auch einzelne Spieler auf. So sind laut transfermarkt.at gleich 10 Austria-Akteure seit der letzten Anpassung im Winter „gewachsen“.

Florian Jaritz (r.) machte einen wahren Quantensprung und steigerte seinen Marktwert raketenartig um 66,7 Prozent.

Die Experten des Fußball-Portals haben nach Abschluss der Saison 2021/22 in der ADMIRAL Bundesliga die Marktwerte aktualisiert - gleich 10 Violette steigerten dabei im Frühjahr ihren Marktwert.

Den größten Sprung nach vorn machte Florian Jaritz. Der 24-Jährige Flügelstürmer, der seinen Vertrag in Waidmannsdorf kürzlich bis 2024 verlängerte, steigerte seinen Wert um 66,7 Prozent und wird nun auf 500.000 Euro taxiert. Grund dafür ist eine Leistungsexplosion im Frühjahr, als sich Jaritz vom Joker zur Stammkraft entwickelte. Am Ende standen 23 Einsätze mit drei Treffern und drei Tor-Vorlagen für ihn zu Buche.

Steil nach oben ging es auch für Kosmas Gkezos, dessen Marktwert um 60 Prozent auf 400.000 Euro anwuchs. Für den 29-jährigen Abwehr-Mann hatte die Serie denkbar unglücklich begonnen, schon in der 2. Runde beim späteren Absteiger Admira Wacker sah er nicht nur nach VAR-Entscheid die Rote Karte, sondern zog sich bei der Aktion auch eine schwere Fußverletzung zu, die ihn bis zum Wiederbeginn 2022 außer Gefecht setzte. Doch bis zum Saisonende folgten 14 Partien, in denen er keine Minute verpasste – und vollauf überzeugte.

Viele Gewinner bei Austria Klagenfurt und Aufsteiger beim Aufsteiger. Unter den 10 Violetten, die ihren Marktwert im Frühjahr steigerten zählen auch Gkezos & Greil.

Eine vergleichbare Story schrieb Maximiliano Moreira, der schon am ersten Spieltag im Kärntner Derby gegen den WAC vom Platz gestellt wurde und sich in Runde 4 übel am Sprunggelenk verletzte. Vier Monate musste der 27-jährige Defensiv-Allrounder passen, doch im letzten Viertel der Saison erkämpfte er sich einen Stammplatz, zeigte starke Auftritte. Der Lohn: Transfermarkt hob Moreiras Marktwert um 33,3 Prozent auf 400.000 Euro an.

Da Rechtsaußen Alex Timossi Andersson (Steigerung um 25 Prozent auf 1,5 Millionen Euro) nach Ablauf des Leihvertrags nach Deutschland zum FC Bayern München zurückkehrt, steigt Mittelfeld-Antreiber Turgay Gemicibasi zum wertvollsten Spieler im Aufgebot der Austria auf. Der 26-Jährige macht nach 26 Bundesliga-Einsätzen mit neun Toren und drei Assists einen Sprung von 25 Prozent auf eine Million Euro.

Großer Sprung auch für Torhüter Menzel sowie seine Vorderleute Mahrer & Schumacher

Zu den großen Gewinnern im Frühjahr zählt auch Phillip Menzel (23), der zu einem sicheren Rückhalt für das Team wurde. Der Marktwert des Tormanns wird nun auf 700.000 Euro geschätzt, was einen Zuwachs von 16,7 Prozent bedeutet. Aufwärts ging es auch für Linksverteidiger Till Schumacher (24, Steigerung um 14,3 Prozent auf 400.000 Euro) sowie Abwehr-Chef Thorsten Mahrer (32, (Steigerung um 11,1 Prozent auf 500.000 Euro).

Zwei Profis, die Waidmannsdorf in diesem Sommer verlassen, machten ebenfalls Schritte nach vorn: Der Marktwert von Mittelfeld-Regisseur Patrick Greil (25), der sich Rekordmeister Rapid Wien anschließt, stieg um 11,1 Prozent auf eine Million Euro, Verteidiger Ivan Saravanja (25) wird bei Transfermarkt nach einem Plus von 16,7 Prozent mit 350.000 Euro geführt.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at