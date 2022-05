Während Saša Kalajdžić sich derzeit im ÖFB-Teamcamp in Bad Tatzmannsdorf unter Neo-Teamchef Ralf Rangnick auf die bevorstehenden vier Nationsleague-Partien der Gruppe A gegen Vizeweltmeister Kroatien, Dänemark (2 Mal) und Weltmeister Frankreich vorbereitet, brodelt die Gerüchteküche über einen Transfer des 24-jährigen Wieners zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München weiter. Laut deutschen Medienberichten sei auch Vizemeister Borussia Dortmund im Rennen um den Torgaranten vom VfB Stuttgart, der bei den Schwaben noch bis Juni 2024 Vertrag hat.

Der 2-Meter-Mittelstürmer kündigte in den nächsten Wochen eine Entscheidung an. Derzeit gelte der volle Fokus jedoch auf "Rot-Weiß-Rot".

Auch ein VfB-Verbleib sei nicht auszuschließen wie Saša Kalajdžić der APA verriet, doch klar stellte: "Es wird keinen Schnellschuss geben. Ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht. Es laufen viele Dinge im Hintergrund". Auch werde er nicht dorthin wechseln, wo sein Berater Sascha Empacher (SPOCS Global Sports) oder er am meisten Geld verdienen würden. "Es geht darum, das Bestmögliche für mich zu finden."

Ausgebildet beim FC Admira in der Südstadt

Auch der VfB Stuttgart, zu dem der 24-jährige Österreicher mit serbischen Wurzeln im Sommer 2019 vom FC Flyeralarm Admira Wacker wechselte und wo er noch zwei Jahre Vertrag hat, ist somit weiter möglich, wobei das nur theoretischer Natur zu sein scheint. Zumal die als "sparsam" bekannten Schwaben derzeit noch einmal ordentlich Ablöse für ihren Tor-Garanten lukrieren würden. 20 Mio. Euro stehen da im Raum.

Bei den Fans vom VfB Stuttgart ist Saša Kalajdžić, auch wegen seiner menschlichen und bodenständigen Art, längst Publikumsliebling und weiß auch - gerade wegen seines früh erlittenen Kreuzbandrisses nach dem Transfer von der Südstadt ins Schwabenland - was er an den Rot-Weißen hat. Auch nach einer Schulterverletzung, die ihn fast die komplette Hinrunde pausieren ließ, kämpfte sich die Nr. 9 des Bundesligisten zurück und hatte mit seinen Toren maßgeblichen Anteil am "Last-Minute-Klassenerhalt.

"Habe schon bei Admira gesagt, dass ich es hasse zu spekulieren"

Während beim FC Bayern ein möglicher Transfer auch davon abhängt, was mit dem abgangwilligen Weltfußballer Robert Lewandowski (FC Barcelona?) passiert und ob der Ex-Salzburger Sadio Mané vom FC Liverpool kommt, wird derweil von deutschen Medien der "BVB in den Ring geworfen". Der neue Klub vom Salzburger Toptorjäger Karim Adeyemi wollte sich am Montag dazu allerdings nicht äußern.

Kalajdžić im ÖFB-Trainingscamp zur APA: "Ich habe schon bei der Admira gesagt, dass ich es hasse zu spekulieren. Dann kommt eine Verletzung und du kannst alles wegschmeißen."

Während der gefragte Torjäger mit dem VfB am letzten Spieltag noch den Klassenerhalt in der Deutschen Bundesliga schaffte, blieb das seinem Ex-Klub FC Admira in der ADMIRAL Bundesliga verwehrt. Nach der 1:3-Niederlage beim LASK und dem Heimsieg vom SCR Altach gegen die WSG Tirol (2:1) rutschten die "Panther" erstmals in dieser Saison auf den letzten Tabellenplatz. "Das Herz blutet, wenn das passiert", fühlt Kalajdžić mit seinem "Ausbildungsverein Admira". Nachsatz: "Uns hätte das emotional umgebracht, wenn wir es nicht geschafft hätten."

Freitag Familien-Segen auf "Prüfstand"...

Emotional dürfte es für den Stürmer-Hünen mit serbischer Abstammung definitiv am kommenden Freitag werden, wenn es in Osijek mit Österreich gegen Kroatien, die Heimat der Familie seiner Freundin, geht (Ankick: 20:45 Uhr).

