Bei der SV Guntamatic Ried bekommt Chefcoach Christian Heinle, vor einem Jahr selbst noch Co-Trainer, einen neuen, weiteren "Co": Michael Madl. Der 34-jährige Steirer war selbst erfolgreicher Profi-Kicker in der ADMIRAL Bundesliga und in England und wird - wie die Innviertler Dienstagfrüh vermeldeten - mit der neuen Saison an der Seite von Christian Heinle und Co-Trainer Clemens Zulehner die SVR als weiterer Co-Trainer verstärken. Zuletzt war Michael Madl als Co-Trainer in der Akademie der Wiener Austria tätig.

Von links: SVR-Cheftrainer Christian Heinle mit seinem neuen SVR-Co-Trainer Michael Madl.

"...weist mit Fulham interessante Auslandsstation auf"

SVR-Cheftrainer Christian Heinle: „Wir freuen uns alle sehr, dass wir Michael Madl von unserem Weg, den wir als Verein gehen wollen, überzeugen konnten. Michael Madl passt sowohl sportlich als auch menschlich perfekt in unser Team. Er bringt sehr viel Erfahrung als Bundesliga-Spieler mit und weist mit Fulham auch eine interessante Auslandsstation auf. Aus dem Akademie-Bereich bringt er ebenfalls sehr viel Erfahrung zu uns mit. Wir sind schon in den Vorgesprächen sehr ins Detail gegangen und konnten dabei feststellen, dass wir die gleiche Idee von Fußball haben. Wir können es jetzt kaum mehr erwarten, dass wir mit voller Kraft gemeinsam in die neue Saison gehen können.“

"Denken im Verein alle in die gleiche Richtung"

Der neue Co-Trainer Michael Madl: „Ich hatte super Gespräche mit Thomas Reifeltshammer, Christian Heinle und Wolfgang Fiala. Wir alle sehen den Fußball, den wir spielen wollen, sehr ähnlich. Von Christian Heinle und Clemens Zulehner werde ich selbst viel mitnehmen und lernen können. Gleichzeitig kann ich meine Erfahrung, die ich in der Bundesliga sammeln konnte, hier in Ried einbringen. Mein erster Eindruck vom Verein war, dass alle in die gleiche Richtung denken und an einem Strang ziehen. Wir haben Qualität im Kader. Es ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir das Maximum aus der Mannschaft herausholen und dabei aber auch den nötigen Spaß nicht vergessen. Nur so kann man erfolgreich sein.“

Dank von Manuel Ortlechner an Michael Madl

Auch Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner, gebürtiger Rieder, äußert sich: "Unser ehemaliger Abwehrchef Michael Madl machte in der Austria-Akademie seine ersten Erfahrungen als Fußballtrainer, er hat in dieser Saison als U18-Co-Trainer hervorragende Arbeit geleistet. Dadurch hat er auf sich aufmerksam gemacht und nun den Sprung in die Bundesliga geschafft, dazu möchten wir ihm gratulieren und wollten ihm bei dieser tollen Möglichkeit nichts in den Weg legen. Wir möchten uns bei Michael Madl für seinen Einsatz in unserer Akademie und in seinen Jahren als Austria-Profi bedanken und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute. Im Leben – und speziell im Fußball – sieht man sich immer wieder.“

Steckbrief Michael Madl:

geboren am 21. März 1988 in Judenburg

Nationalität: Österreich

Stationen als Spieler: FK Austria Wien (2002-10), FC Wacker Innsbruck (2007/08, Leihe), SC Wiener Neustadt (2010-12), SK Sturm Graz (2012-16), FC Fulham (2016-18), FK Austria Wien (2018-21); A- und Nachwuchs-Nationalspieler

Stationen als Trainer: Co-Trainer AKA Austria Wien U-18 (2021/22), Co-Trainer SV Guntamatic Ried (ab Sommer 2022)

Fotocredit: „SVR/Schröckelsberger“