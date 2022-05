Der FC Red Bull Salzburg startet mit den obligatorischen Leistungstests am 15. Juni in die neue Saison 2022/2023. Danach beinhaltet das Vorbereitungsprogramm des österreichischen Serienmeisters der ADMIRAL Bundesliga ein Trainingslager in Bramberg am Wildkogel und gleich fünf Testspiele gegen internationale Klubs. Darunter der griechische Meister Olympiakos Piräus und der niederländische Titelträger und Top-Klub Ajax Amsterdam. Ein Wiedersehen gibt es mit Ex-LASK-Kapitän und ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner beim Spiel gegen Conferene League-Finalist Feyenoord Rotterdam am 9. Juli in Anif.

Hier ein Ausblick auf die Vorbereitungstermine (Stand: 31. Mai 2022) des FC Red Bull Salzburg für die neue Saison:

15. Juni Trainingsstart (Leistungstests)

16. Juni Mannschaftstraining (Taxham)

24. Juni 18:00 Uhr Testspiel gg. CSKA Sofia (Anif)

25. Juni bis 02. Juli Trainingslager in Bramberg am Wildkogel

28. Juni 18:00 Uhr Testspiel gg. Legia Warschau (Bramberg)

02. Juli 15:30 Uhr Testspiel gg. Olympiakos Piräus (Ort noch offen)

09. Juli 14:30 Uhr Testspiel gg. Feyenoord Rotterdam (Anif)

19. Juli 18:00 Uhr Testspiel gg. Ajax Amsterdam (Saalfelden)

15./16./17. Juli 1. Runde UNIQA ÖFB Cup

22./23./24. Juli 1. Runde ADMIRAL Bundesliga 2022/23

RBS-Insider: Zahlen zur Double-Saison

Nach der herausragenden Double-Saison bleiben etliche prägende Zahlen und Fakten übrig, die unter diesem Link nachzulesen sind.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty