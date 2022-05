Große Abschieds-Emotionen bei der WSG Tirol, wo - wie berichtet - Fabian Koch nach 2 1/2 erfolgreichen Jahren bei den Wattenern Sonntag die Bundesliga-Bühne verließ. Ausgerechnet in Hütteldorf bei Rapid - zur Erinnerung: der 32-jährige Rechtsverteidiger feierte 2013 seinen größen Erfolg unweit davon bei Erzrivale Austria Wien mit dem Meister-Titel. Im Allianz Stadion "spendierte" WSG-Chefcoach Thomas Silberberre dem Rumer nochmal 28 Minuten, sodass Fabian Koch auf gesamt 285 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga blickt. Neben Koch verabschiedete der Liga-Siebende auch Zeugwart Hannes Lettenbichler.

Identifikations- und Vorzeige-Spieler

Fabian Koch war bei der WSG Tirol eine Identifikations- und Integrationsfigur, ein Führungsspieler. Und in seiner langjährigen Laufbahn ein Vorzeige-Profi für jeden Fußball-Trainer und Vorbild für junge Spieler.

Seine Profi-Laufbahn begann der sympathische Tiroler vor 14 Jahren im Dress vom FC Wacker Innsbruck, für den er 68 Pflicht-Partien bestritt. Sein damaliger Übungsleiter Walter Kolger holte ihn am 22. November 2008 in Minute 46 vor den Vorhang. 289 Bundesligaspiele, in denen der Rechtsverteidiger 14 Tore erzielte (15 Assists, 34 Gelbe Karten, 1 Gelb-Rote Karte, 1 Rote Karte), später verlässt Fabian Koch im Dress der WSG Tirol die rot-weiß-rote Profibühne – standesgemäß beim Rekordmeister in Wien-Hütteldorf.

Meister mit Austria Wien - ÖFB-Cupsieger mit Sturm Graz

Dazwischen lagen erfolgreiche Engagements bei Austria Wien (121 Einsätze) und Sturm Graz (123). Am Verteilerkreis wurde er mit 24 Jahren Österreichischer Meister, mit den Steirern 2018 ÖFB-Cupsieger im Finale gegen den FC Red Bull Salzburg.

Und bei der WSG war der 1,80-Meter große Defensivakteur in seinem zweieinhalbjährigen Engagement als Leader mit drei Toren und drei Assists mitverantwortlich dafür, dass die "Kristallkicker" im Vorjahr die Meistergruppe erreichten und sich heuer die Tür nach Europa ein Stück weit öffnete.

Für den zuverlässigen Routinier schließt sich nun der Kreis: er kehrt zurück zu seinen Anfängen, seinem ersten Jugendklub nach Natters und wird für den - "Nomen est Omen" - FC Koch Türen Natters in der Tirol Liga die Fußballstiefel schnüren.

Zeugwart Hannes Lettenbichler in Ruhestand

Apropos Fußballstiefel...die wird bei der WSG Tirol künftig in der ADMIRAL Bundesliga ein anderer auf Hochglanz bringen. Denn auch für den Wattener Zeugwart Hannes ‚Hanno‘ Lettenbichler war das Auswärtsspiel in Wien-Hütteldorf das letzte für die Tiroler. Der 62-Jährige, der 2015 zur WSG kam, wurde nach sieben erfolgreichen Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und WSG Tirol