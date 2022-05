Die Zuschauerzahlen mit den Vorsaisonen der ADMIRAL Bundesliga zu vergleichen, ist aufgrund der unterschiedlichen behördlichen Rahmenbedingungen in den vier Jahren seit der Reform seriös nur schwer möglich ist. Jede einzelne Saison war unterschiedlich: die Saison 2018/19 konnte noch ohne Zuschauer-Einschränkungen gespielt werden, 19/20 wurde der Finaldurchgang Pandemie-bedingt ohne Zuschauer ausgetragen, 20/21 und große Teile des Grunddurchgangs 21/22 ebenfalls mit Zuschauereinschränkungen oder als Geisterspiele.

Seit dem Finaldurchgang sind die Stadien aber wieder ohne Einschränkungen geöffnet und dabei zeigt sich, dass der Hunger der Fans nach Fußball groß ist und die Fans bei den Entscheidungsspielen dabei sein wollen.

7.040 Besucher waren durchschnittlich bei den Spielen des Finaldurchgangs dabei – das ist im Vergleich mit dem Finaldurchgang von 18/19 (als einzig vergleichbarem Referenzwert) ein Plus von 14 Prozent.

Besonders beeindruckend fielen dabei die Zahlen der Meistergruppe aus, wo der Schnitt bei 10.918 Besuchern pro Spiel liegt und mit Austria, Rapid, Salzburg und Sturm gleich vier Klubs die 10.000er-Marke knacken konnten. Aber auch der CASHPOINT SCR Altach konnte in der Qualifikationsgruppe durchschnittlich mehr als 5.000 Besucher begrüßen und liegt damit auf Rang 6 der Zuschauertabelle.

Zuschauerschnitt Finaldurchgang 21/22 (im Vergleich zu Finaldurchgang 18/19)

SK Rapid Wien – 19.433 (18/19: 14.143)

FC Red Bull Salzburg – 12.638 (18/19: 10.752)

SK Puntigamer Sturm Graz – 12.552 (18/19: 11.201)

FK Austria Wien – 11.306 (18/19: 9.664)

SK Austria Klagenfurt – 5.452 (18/19: 2. Liga)

CASHPOINT SCR Altach – 5.024 (18/19: 4.451)

LASK – 4.725 (18/19: 5.399)

RZ Pellets WAC – 4.127 (18/19: 3.664)

SV Guntamatic Ried – 3.832 (18/19: 2. Liga)

TSV Egger Glas Hartberg – 1.934 (18/19: 2.738)

FC Flyeralarm Admira – 1.894 (18/19: 2.791)

WSG Tirol – 1.608 (18/19: 2. Liga)

Gesamt - 7.040 (18/19: 6.181)

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: „Endlich wieder Fußball in vollen Stadien zu sehen, gehört für mich zu den emotionalen Highlights dieser Saison. Dass im Vergleich zum letzten Finaldurchgang mit Fans 2018/19 die Zahlen um fast 14% gestiegen sind, zeigt wie groß der Hunger der Fans auf Fußball ist und die vollen Stadien insbesondere in diesen Entscheidungsspielen in den letzten Runden geben auch der Entscheidung der Klubs für unseren aktuellen Spielmodus recht.“

Foto: GEPA-ADMIRAL