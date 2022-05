Dass im Verlauf dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga zunehmend auf junge Spieler gesetzt wurde, zeigt sich auch beim Blick auf den "Österreicher-Topf". Hier stieg die Zahl der heimischen U22-Spieler (die für den Österreicher-Topf vierfach gezählt werden) mit Fortdauer der Saison stetig an: von 10,92% von der Hinrunde im Herbst, über 13,68% in der Rückrunde bis auf 14,36% im Finaldurchgang. Mit durchschnittlich 13 Prozent österreichischen U22-Spielern gibt es hier den höchsten Wert seit der Saison 2021/22.

An der Spitze der Wertung heimischer U22-Akteure steht der SK Rapid: 27,6% der möglichen Spielminuten wurden bei den Hütteldorfern von heimischen Spielern unter 22 Jahren absolviert. Beim Lokalrivalen FK Austria Wien ist die Statistik mit 24,1% ähnlich beeindruckend. Auf Rang 3 in dieser Wertung liegt die WSG Tirol mit 16,4%.

Insgesamt ist der Anteil heimischer Spieler in dieser Saison im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozentpunkte auf rund 64,9 Prozent zurückgegangen. In der Gesamtübersicht steht ebenfalls der SK Rapid Wien mit 24.567 Spielminuten bzw. 78% Österreicher-Anteil an der Spitze, gefolgt von FC Flyeralarm Admira (24.328 Minuten / 77%) und CASHPOINT SCR Altach (24.057 Minuten / 77%).

Zwei Top-Youngster dieser Saison: Rapids Robert Ljubicic und Matthias Braunöder (Austria), der von der Bundesliga zum Newcomer der Saison gekürt wurde.

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: „Es ist schön zu sehen, wie viele Klubs auch in Schnittpartien auf ihre jungen Talente vertrauen. Ein Weg, der nicht nur von den Fans honoriert wird, sondern vor allem auch dafür sorgt, dass die Jungen viele wertvolle Erfahrungen sammeln und sich weiterentwickeln. Dies hilft schlussendlich nicht nur den Spielern und jedem Klub, sondern auch dem gesamten österreichischen Fußball und dem Nationalteam.“

Quelle: Bundesliga

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL