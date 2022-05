"Jugend forscht" und forsch...! Auch in der Saison 2021/2022 feierten einige Akteure ihre Premiere in der ADMIRAL Bundesliga. Allein 41 Spieler in Österreich ausgebildete Spieler unter 23 Jahren wurden dafür erstmals auch mit dem Debüt-Award, einer eigens kreierten Trophäe mit dem veredelten Matchball ihres ersten Spiels belohnt. Spitzenreiter in dieser Kategorie ist der SK Rapid Wien, bei dem gleich 11 Akteure erstmals Bundesliga-Luft geschnuppert haben.

Auch einer der hochveranlagten Talente: Stefan Skrbo von der WSG Tirol: der 21-jährige, technisch versierte Mittelfeldspieler schaffte den Sprung aus der 2. Mannschaft der Wattener in die ADMIRAL Bundesliga, respektive die Elf von Chefcoach Thomas Silberberger.

54 Spieler unter 20 Jahren im Einsatz

Die Grün-Weißen sind aber kein Einzelfall, in der ganzen Liga heißt das Motto „Jugend forscht“. 54 Spieler kamen in dieser Saison vor ihrem 20. Geburtstag zum Einsatz, nie zuvor in der Geschichte der Liga waren es mehr.

Das Motto „Jugend forscht“ muss man aber um den Zusatz „Jugend liefert“ ergänzen, denn auch die Anzahl der Teenager-Torschützen ist mit 17 auf Rekordniveau.

Einer der "jungen Wilden" in der abgelaufenen Saison: Alexander Prass, der im vergangenen Sommer von Zweitliga-Vizemeister FC Liefering kam und auch in der ADMIRAL Bundesliga mit Sturm Graz Vizemeister wurde. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, der vom Linzer Max Hagmayr-Management betreut wird, absolvierte in seine Premieren-Bundesligasaison 28 Einsätze und war ein Faktor im Spiel der Ilzer-Elf. Prass stammt aus der Jugend vom LASK Linz, FC Pasching und RB Salzburg, um dann über die AKA Salzburg den Sprung ins Profigeschäft zu schaffen.

In der Saison 2021/22 haben folgende Spieler ihre Bundesliga-Debüts absolviert:

SK Puntigamer Sturm Graz: Christoph Lang, Alexander Prass, Moritz Wels

WSG Tirol: Felix Bacher, Stefan Skrbo, Justin Forst, Dominik Stumberger

CASHPOINT SCR Altach: Noah Bischof, Felix Strauss, Lukas Prokop, Sebastian Aigner, Samuel Mischitz, Noah Bitsche, Lukas Parger

FC Flyeralarm Admira: Filip Ristanic, Samuel Major

RZ Pellets WAC: Amar Dedic, Nikolas Veratschnig

SK Austria Klagenfurt: Fabio Markelic

SK Rapid Wien: Benjamin Kanuric, Moritz Oswald, Martin Moormann, Oliver Strunz, Marko Dijakovic, Niklas Hedl, Bernhard Zimmermann, Nicolas Binder, Aristot Tambwe-Kasengele, Pascal Fallmann, Leopold Querfeld

FK Austria Wien: Leonardo Ivkic, Can Keles, Esad Bejic, Ziad El Sheiwi, Romeo Vucic, Florian Wustinger, Dario Kreiker

LASK: Stefan Radulovic, Marco Sulzner, Alexander Michlmayr

TSV Egger Glas Hartberg: Jürgen Lemmerer

Über die ganze Liga gesehen lag der Anteil an U22-Spielern im Grunddurchgang bei 23,3 Prozent. Das Vorurteil, wonach die Klubs in der entscheidenden Phase nicht auf junge Spieler setzen würden, kann durch Zahlen entkräftet werden, denn im Finaldurchgang steigerte sich der Wert von U22-Spielern sogar noch einmal um 2,2 Prozentpunkte auf 25,5 Prozent. Damit war in der entscheidenden Phase der Saison jeder vierte Spieler unter 22 Jahre alt. Auch in der Qualifikationsgruppe setzten vier von sechs Klubs noch häufiger auf junge Talente als im Grunddurchgang.

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: „Auch die längste und erfolgreichste Karriere beginnt irgendwann mit dem ersten Bundesliga-Spiel. Mit dem Debüt-Award wollen wir das Scheinwerferlicht noch einmal verstärkt auf die Ausbildung junger Spieler richten und den Debütanten, die die wichtigsten Phasen ihrer Ausbildung in Österreich absolviert haben, eine dauerhafte Erinnerung an ihren ersten Bundesliga-Einsatz schenken.“

Zur gesamten Debütanten-Übersicht: https://www.bundesliga.at/de/redaktion/news/21-22/zum-ersten-mal-bundesliga-luft-geschnuppert-----der-debuet-award-der-oesterreichischen-fussball-bundesliga/

