Ein positives Fazit zog ÖFB-Neo-Teamschef Ralf Rangnick im Camp von Bad Tatzmannsdorf am Dienstag gegenüber der APA nach den ersten Trainingseinheiten, die "knackig" gewesen seien und beim 63-jährigen Deutschen ein "super Gefühl" erzeugten. Es sei zu spüren, dass die Mannschaft eine "richtige Einheit" sei. Vor seinem Debüt-Match gegen Kroatien am Freitag in Osijek fällt Rangnick allerdings ein Abwehrspieler aus und ein weiterer ist fraglich.

So wird Innenverteidiger Philipp Lienhart vom künftigen Europaleague-Fixstarter SC Freiburg gegen den Vizeweltmeister ausfallen. Laut Rangnick war der 25-jährige Lilienfelder am Montag noch nicht fieberfrei und werde wahrscheinlich erst am Samstag in Wien zur ÖFB-Auswohl kommen. Nach ausgiebigen Feierlichkeiten über den Champions League-Titel mit Real Madrid wird dagegen David Alaba am Mittwochnachmittag beim ÖFB-Team im Südburgenland erwartet. Ob und wie lange der 29-jährige Wiener zwei Tage später in Kroatien zum Einsatz kommt, bleibt offen.

Voll des Lobes zeigte sich Rangnick über das Trainings-Campi in Bad Tatzmannsdorf: "Top-Bedingungen, sehr gute Plätze und ein wunderbares Hotel". Nach zwei absolvierten Trainingseinheiten gab der ehemalige Sportdirektor vom FC Red Bull Salzburg seinen Spielern Dienstagnachmittag kurzfristig trainingsfrei, ehe für Mittwoch zwei weitere Einheiten folgen. Donnerstag ist dann das Abschlusstraining und der Abflug nach Kroatien.

"Ansprache von Ralf war für alle Beteiligten sehr beeindruckend"

Auch Sportdirektor Peter Schöttel zeigte sich über Rangnicks erste Trainingstage zufrieden und meinte der APA gegenüber: "Die Ansprache von Ralf war für alle Beteiligten sehr beeindruckend. Er bringt es klar auf den Punkt, betont ständig das Wir-Gefühl, das es benötigt."

Seine - nach Sonntagnachmittag - zweite Pressekonferenz als Teamchef absolvierte Rangnick am Dienstag im Rahmen einer Veranstaltung, in der die 25-jährige Zusammenarbeit zwischen dem ÖFB und dem Land Burgenland gewürdigt wurde. Die Sponsorvereinbarung läuft mit Jahresende aus, doch sowohl ÖFB-Präsident Gerhard Milletich als auch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ließen praktisch keinen Zweifel daran, dass die Kooperation demnächst verlängert wird.

Neuer Teamchef, große Aufgaben und endlich wieder Fans beim Training! ⚽️❤️🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH https://t.co/LTtYpLQVSv — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) May 31, 2022

Foto: SID