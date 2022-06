2016 kam er vom SK Rapid Wien zum FC Flyeralarm Admira, absolvierte für die "Panther" 165 Pflichtpartien, in denen der 28-jährige Offensivakteur 20 Tore + 21 Assists beisteuerte: Dominik Starkl. Der nun auf Instagram in einem offenen Brief an die Fans seinen Abschied beim Absteiger aus der ADMIRAL Bundesliga verkündet. Obwohl der gebürtige Niederösterreicher bei den Südstädtern, die nicht mehr mit ihm für die neue Saison planen, noch einen Vertrag bis 2023 hat.

Dominik Starkl hier im März 2021 im Duell mit LASK-Defensiv-Allrounder Philipp Wiesinger.

Starkl kam zunächst als Leihspieler im Sommer 2015 vom SK Rapid zur Admira und wurde dann ein Jahr später fix unter Vertrag genommen. Der Rechtsfuß absolvierte bisher 182 Bundesligaspiele (17 Tore, 23 Assists). Der ehemalige ÖFB-U-21-Teamspieler (5 Einsätze für "Rot-Weiß-Rot") stammt aus der Jugend vom Kremser SC, SC Getzersdorf und SKN St. Pölten. In seinem Heimatort spielt sein Bruder Sebastian Starkl (Kremser SC).

Die Nr. 7 der Admira gibt persönliche Einblicke: "Die letzte Saison war sehr enttäuschend, auch für mich persönlich war es wohl eine der schwierigsten. Eine Nachricht der Klubführung an meinen Berater stellte nun klar, dass der Verein künftig ohne mich plant."