Also nun doch...kaum kommt mit Filip Stojkovic heute ein Wiener vom SK Rapid - siehe Beitrag zuvor - zum LASK, wandert ein anderer von der oberösterreichischen Landes- in die Bundes-Hauptstadt. Und zwar zur Austria. Die "Spatzen pfiffen" es ja schon seit Wochen "von den Dächern" der Stahlstadt Linz und dem Verteilerkreis, nun ist es fix: James Holland kehrt nach 7 Jahren zum ADMIRAL Bundesliga-Dritten Austria Wien zurück. Der 33-jährige Australier (geb. am 15. Mai 1989 in Sydney) und "violette Meister" der Saison 2012/13 spielte zuletzt 5 Jahre beim LASK und hatte dort noch Vertrag bis 2023.

Zwei langjährige Freunde und gemeinsame Meister-Spieler der Violetten in der Saison 2012/2013 nun wieder vereint bei Austria Wien: Sportdirektor Manuel Ortlechner (re.) und James Holland bei der Vertragsunterzeichnung.

"Fühlt sich an, als würde ich nach Hause kommen"

James Holland über seine Rückkehr nach Wien-Favoriten: "Austria Wien war mein erster Verein in Österreich und der erste Klub in Europa, mit dem ich sehr erfolgreich war. Ich habe die Austria nicht nur wegen dieser schönen Erinnerungen immer im Herzen behalten. Ich hatte auch beim LASK zuletzt eine gute Zeit, aber es fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich nach Hause kommen."

Der Defensiv-Allrounder weiter: "Wir haben viele junge Spieler in der Mannschaft und ich denke es ist eine coole Möglichkeit für mich, eine Art Mentor-Rolle zu übernehmen. Ich werde nicht in die Kabine kommen und alles an mich reißen, aber ich möchte für die Jungen da sein, egal ob auf oder neben dem Platz und sie mit meiner Erfahrung unterstützen."

Der 33-jährige "Sonnyboy", der 16 Länderspiele für Australien absolvierte, spielte bereits von Jänner 2012 bis Sommer 2015 für Austria Wien und brachte es dabei gesamt auf 126 Pflichtpartien, darunter sechs in der UEFA Champions League. 2012/13 war Holland Stammspieler der violetten Meistermannschaft mit dem damaligen Co-Trainer Manfred Schmid, der nun nach seiner Rückkehr sein Cheftrainer wird.

Ein Wiedersehen gibt es auch mit Ex-LASK-Vize Jürgen Werner, der sich ja inzwischen aktiv bei Austria Wien einbringt und von dessen ehemaliger Agentur "Stars & Friends" James Holland betreut wird.

"Bekommen absoluten Mentalitätsspieler"

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Mit James Holland bekommen wir einen absoluten Mentalitätsspieler, der auf und abseits des Feldes eine wichtige Führungsrolle einnehmen wird.“



Chef-Trainer Manfred Schmid: „James Holland passt sportlich und menschlich sehr gut in unser Teamgefüge und verkörpert alles, was ich mir auf der Position des zentralen, defensiven Mittelfeldspielers vorstelle. Aufgrund unserer Zusammenarbeit beim Meistertitel 2013 fällt die Phase des Kennenlernens weg. Ich freue mich auf James und bin überzeugt, dass er uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen."



Vor seinem Engagement bei den Veilchen war James Holland in seiner Heimat Australien unter anderem für die Newcastle Jets sowie in den Niederlanden für AZ Alkmaar und Sparta Rotterdam im Einsatz.



2015 wechselte der defensive Mittelfeldspieler nach Deutschland zum MSV Duisburg und kehrte 2017 nach weiteren Stationen bei Adelaide United in Australien und Liaoning FC in China nach Österreich zurück. Zum LASK, mit denen er den Einzug in das Achtelfinale der UEFA Europa League schaffte.

🤝 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗛𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗶𝘀𝘁 𝘄𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗻𝗲𝗿 💜



Der Australier kehrt nach sieben Jahren zu Austria Wien zurück. Holland, 2012/13 Meister mit den Veilchen, spielte zuletzt beim LASK.#faklive #FAK — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) June 1, 2022

Fotocredit: FAK by Daniel Shaked