Nach den ersten Tagen im ÖFB-Team-Trainingscamp in Bad Tatzmannsdorf und zwei Tage vor dem ersten Match unter ÖFB-Neo-Teamchef Ralf Rangnick - Freitag. 3. Juni in der UEFA Nations League in Kroatien, ab 20:45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - äußerte sich der 98-fache ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic im ORF-Interview über seine Saison in der Serie A beim FC Bologna, wo er nach seiner ersten Saison noch Vertrag bis Juni 2024 hat.

Die für den 33-jährigen Floridsdorfer beim Tabellen-13. sehr erfolgreich verlief. Mit 15 Toren in 34 Pflichtpartien (14 Tore in 33 Partien in der italienischen Fußball-Belletage) allemal Grund zur Freude. Doch der 1,92 Meter große Stürmer selbstkritisch.

Foto: SID