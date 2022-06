Wie schon vor Wochen bei Neo-Chefcoach Dietmar Kühbauer, dem Ex-Rapidler, wurde auch der für einige doch überraschende Transfer von Filip Stojković zum LASK in den Fan-Foren kontrovers diskutiert. Von "Wunderheilung" beim zuletzt verletzten, montenegrinischen Nationalspieler bis "ganz schön neidisch" in Richtung Fans anderer Vereine war die Palette breit. Während die Athletiker, die nebenbei den Leihvertrag mit dem gebürtigen Grazer Dario Maresic (zurück zu Stade de Reims) beendeten, selbst in einem Facebook-Video Einblicke über den Gesundheits-Check des 29-Jährigen gaben.

Und dem Rechtsverteidiger eine Chance und einen Vertrag bis 2025 geben, nachdem Filip Stojković, der ja auch zwischenzeitlich Kapitän beim SK Rapid war, erst vor wenigen Tagen beim österreichischen Rekordmeister supendiert wurde. Der Montenegriner mit serbischen Wurzeln und Europacup- sowie Nationalteam-Erfahrung hatte sich verletzt abgemeldet und wurde, während die Hütteldorfer ein wichtiges Playoff-Finalspiel bei der WSG Wattens hatten, bei Stojković´ früherem Klub Roter Stern Belgrad auf der Pokalparty im Stadion nach Spielende in einem Video gesichtet.

Hier nun das LASK-Video mit der Begrüßung für den ersten Sommerneuzugang der Linzer durch Sportdirektor Radovan Vujanović, der den neuen Athletiker Abwehrspieler als "absoluten Siegertypen und Vollprofi" sieht, und dem Medizincheck.



