Von 2018 - 2021 war er erfolgreich beim TSV Hartberg, wechselte im vergangenen Sommer von den Oststeirern auf die Insel zum FC Barnsley und ist seit November 2021 vereinslos: UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber Markus Schopp. Der laut Krone vor einer Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga steht und als Nachfolger-Kandidat vom Chefcoach Ludovic Magnin beim SCR Altach gilt.

Schopp: "Ich kann Kontakt zu Altach bestätigen"

Die Vorarlberger, die monatelange Tabellenletzter waren, gaben die rote Laterne in einer furiosen Aufholjagd mit zwei Siegen in Runde 31 + 32 erst am letzten Spieltag an den FC Flyeralarm Admira ab und retteten sich quasi "Last Minute".

Markus Schopp in der Krone: "Ich kann den Kontakt zu Altach bestätigen."

Interessant dabei der Status Quo des 48-jährigen Grazers beim FC Barnsley: "Sportchef Werner Grabherr, den ich schon lange kenne, hat das Gespräch mit mir gesucht. Er wollte wissen, ob mein Barnsley-Vertrag schon aufgelöst ist. Und das ist er."

Schopp "scharrt mit Hufen" - zwei weitere Kandidaten

Beim englischen Zweitligisten war nach 16 Spielen im Novemer 2021 Schluss für Schopp, der gerne früher statt später beim SCR Altach einsteigen würde: "Natürlich wäre es von Vorteil, wenn ich früh einsteigen und auch die Vorbereitung für eine neue Saison leiten könnte. Wobei ich mir keinen zeitlichen Druck auferlege und bei den Angeboten genau hinschauen werde, denn die Vorstellungen müssen für alle passen."

Bei den Rheindorfern stehen auch noch zwei weitere Trainer auf der Kandidatenliste: Rene Aufhauser, langjähriger Co-Trainer bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg und zuletzt beim FC Liefering ausgestiegen, und Thomas Grumser, früherer Chefcoach vom FC Wacker Innsbruck.

