Der SK Puntigamer Sturm Graz verpflichtet zur neuen Saison der ADMIRAL Bundesliga den 23-jährigen slowenischen Teamspieler Tomi Horvat. Der offensive Mittelfeldakteur wechselt von Vorjahresmeister NŠ Mura nach Graz, kam in der abgelaufenen Saison in allen Bewerben auf insgesamt 11 Tore und 10 Assists und wurde zum besten jungen Spieler der slowenischen Prva Liga gewählt. Horvat unterschreibt beim Vizemeister einen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Einen hatte er schon abgeschüttelt, folgte das "Gurkerl" beim nächsten Gegenspieler? Tomi Horvat absolvierte in der vergangen Saison für NŠ Mura 35 von 36 möglichen Ligaspielen (9 Tore, 4 Assists). Hier beim 2:1-Heimsieg am 25. November 2021 in der UEFA Europa Conference League gegen Tottenham Hotspurs mit Ryan Sessegnon. Gegen den Premierleague-Topklub erzielte der 23-jährige Linksbeiner das frühe 1:0-Führungstor.

"Technisch versierter und laufstarker Linksfuß"

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: "Tomi ist ein technisch versierter und laufstarker Linksfuß und wird unser Spiel in der Offensive kreativer und variabler machen. Zudem verfügt er über ein hervorragendes Raumgefühl und passt zu unserer Spielidee. Auf Slowenien legen wir im Scouting immer großes Augenmerk und Tomi hat sowohl in der Liga, als auch in den internationalen Bewerben eine großartige Saison gespielt. In Graz wird er von uns die Zeit bekommen, um sich bestmöglich zu entwickeln. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen von NŠ Mura für die professionellen und konstruktiven Gespräche."

"Sturm Graz ist in Slowenien hoch angesehen"

Tomi Horvat: "Sturm Graz ist in Slowenien ein hoch angesehener Verein und ich kenne den Klub auch aus den Playoff Spielen in der Europa League bestens. Die österreichische Liga hat sich in den vergangenen Jahren großartig entwickelt und ich freue mich auf die neue Aufgabe und vor allem auf die fantastischen Fans in Graz."

Fotocredit: IMAGO/ZUMA Wire