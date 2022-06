Urgestein Thomas Rotter bleibt beim TSV Hartberg! Der Vertrag mit dem 1,88m großen Innenverteidiger wurde um zwei weitere Jahre verlängert. Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr: "Schön, einen echten Hartberger weiterhin an Bord zu haben!"

Der 30-jährige "echte Hartberger" kann bereits 197 Pflichtspieleinsätze im TSV-Trikot vorweisen. 82 Mal stand Rotter (seit 1999 beim TSV) in der Bundesliga bereits am Feld, seit 2012 gehört er der 1. Profimannschaft an. Nun wurde der Vertrag mit dem Eigenbauspieler bis Sommer 2024 verlängert.

Thomas Rotter: "Mir ist dieser Verein mit all seinen Beteiligten sehr ans Herz gewachsen und deswegen musste ich auch nicht lange über eine weitere Verlängerung nachdenken. Es ist schön mit anzusehen, wie sich der Verein in den letzten Jahren in vielen Bereichen stetig weiterentwickeln konnte und es macht mich stolz, schon so viele Jahre das TSV-Dress tragen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf zwei weitere Spielzeiten und hoffe, weiterhin tolle Erfolge mit der Mannschaft feiern zu können."

Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr: "Thomas gehört einfach nach Hartberg und ist mittlerweile schon routiniert und ein sehr wertvoller Spieler, der für den Verein enorm wichtig ist. Er ist nicht aus der Ruhe zu bringen, bodenständig, zielstrebig und menschlich großartig. Thomas ist unser kopfballstärkster Spieler, der als Innenverteidiger bereits 26 Pflichtspieltore für den TSV erzielte und sich Jahr für Jahr viele Einsätze erarbeitet. Er ist ein großes Vorbild für unsere Jugendspieler. Schön, einen echten Hartberger weiterhin an Bord zu haben!"

Foto: RiPu