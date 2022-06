Nach viereinhalb Jahren und 48 Spielen endete für Franco Foda heuer am 31. März die Zeit als ÖFB-Teamchef. Seither ist der 56-jährige Deutsche ohne Trainer-Job, was sich für den gebürtigen Mainzer nunmehr jedoch zeitnah ändern dürfte. Die "Schweiz ruft"...

Franco Foda jüngst noch in der Kleinen Zeitung bezüglich einer neuen Aufgabe: "Es waren schon einige interessante Angebote dabei, aber letztlich muss das Gesamtpaket passen, damit ich mich für ein Team entscheide."

Einige Nationalteams und Klubs sollen demnach schon angefragt haben.

So auch aus der Schweiz der FC Zürich, bei dem der 56-jährige Mainzer ein heißer Kandidat auf den Trainerposten sei und wo heute ab 16 Uhr ein neuer Chefcoach präsentiert werden soll. Foda soll vor Ort bereits gesichtet worden sein.

Folgt ein deutscher Chefcoach dem nächsten?

Mit 14 Punkten Vorsprung vor dem FC Basel wurden die Züricher, die in der neuen Saison in der 2. Runde der Champions-League-Quali einsteigen, heuer zum 13. Mal Schweizer Meister. Unter Chefcoach Andre Breitenreiter! Doch der 48-jährige Deutsche wechselt in diesem Sommer zum deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim und wird bei den Kraichgauern Nachfolger von Sebastian Hoeneß.

Foda könnte nach 25 Jahren in die Schweiz zurückkehren, spielte er doch bereits als Aktiver im Frühjahr 1997 für den FC Basel. 6 Monate bevor seine Zeit beim SK Sturm Graz begann und die steirische Landeshauptstadt seine zweite Heimat wurde.

Foto: SID