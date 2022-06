In der A-Gruppe der UEFA-Nations League absolviert das ÖFB-Team um Coach Ralf Rangnick am kommenden Freitag ihr drittes Match binnen acht Tagen - gegen keinen Geringeren als Weltmeister Frankreich, der sich im Happel-Stadion in Wien die Ehre gibt - ab 20.45 Uhr im Ligaportal-LIVTICKER. Der jüngste ÖFB-Erfolg gegen die "Bleus" gelang im bisher vorletzten Duell am 6. September 2008. In der EM-Qualifikation mit einem 3:1 im Wiener Prater, in den sechs Partien davor standen fünf Niederlagen und ein Remis zu Buche.

David Alaba (li.) feierte im Oktober 2009 im ÖFB-Team-Dress sein Debüt gegen Frankreich, Karim Benzema (re.) sein Nationalelf-Debüt mit "Le Bleus" Ende März 2007 gegen Österreich. Heuer feierten beide gemeinsam mit Real Madrid Meister- und Champions-League-Titel.

Das bisher letzte Kräftemessen endete am 14. Oktober 2009 in der EM-Quali im Stade de France mit 3:1 für Frankreich. Es war des erste ÖFB-Länderspiel von David Alaba. Kuriosium: Karim Benzema, Mannschaftskollege des 29-jährigen Wieners bei Champions League-Sieger Real Madrid, feierte auf Seiten der Franzosen sein Länderspiel-Debüt gegen Österreich. Am 28. März 2007 in einem Testspiel gegen die "Bleus", die mit 1:0 gewannen. Der damals 19-jährige Mittelstürmer erzielte bei seinem Nationalteam-Debüt auch prompt das "Tor des Abends" und brachte es seither in 95 Länderspielen auf stolze 37 Treffer.

Beim WM-Triumph 2018 war der mittlerweile 34-jährige Torgarant allerdings nicht dabei, weil Benzema von Ende 2015 bis Mai 2021 vom seit 2012 amtierenden Nationaltrainer Didier Deschamps aufgrund eines Verfahrens wegen versuchter Erpressung nicht nominiert wurde.

Sein Comeback gab der Franzose mit algerischen Wurzeln bei der EM im Vorjahr, wo überraschend bereits im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen die Schweiz Endstation war. Im darauffolgenden Oktober feierten Benzema & Co. zumindest den Gewinn des Nations-League-Titels.

Vorfreude bei Friedl und Danso auf volles Haus gegen Frankreich! #GemeinsamÖSTERREICH https://t.co/cX1uHAPUEA — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 7, 2022

Spielt Frankreich Freitag mit B-Elf gegen "Rot-Weiß-Rot"?

Bei der WM ab November in Katar zählt der Titelvereidiger um die Angriffs-Asse Benzema & Mbappé zu den Top-Favoriten. Die Nations League begann für den zweifachen Welt- und Europameister, der in der FIFA-Weltrangliste auf Platz drei liegt - Österreich ist 34. - mit einem Heim-1:2 gegen Dänemark und einem Auswärts-1:1 gegen Kroatien enttäuschend. Wobei Erfolgscoach Didie Deschamps, dessen Vater erst vor wenigen Tagen verstarb, nach der langen, strapaziösen Saison einige Leistungsträger schonte und rotierte. Von daher darf man gespannt sein, welche Top-Akteure in Wien am Freitag auflaufen werden.

Foto: IMAGO/Alterphotos