Franco Foda: "Ich bedanke mich fürs Vertrauen, bei Ancillo, bei seiner Frau Heliane. Jetzt sitze ich hier. Der FCZ – ein toller Verein, mit tollen Fans. Wir, das Trainerteam, können es kaum erwarten, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und ein erfolgreiches FCZ-Kapitel zu schreiben. Die Schweiz ist ein sehr schönes Land, Zürich eine tolle Stadt, hier herrscht eine tolle Lebensqualität. Auch das war mit ausschlaggebend, dass ich mich für den FCZ entschieden habe."

"Zürich galt als Abstiegskandidat und wurde Meister"

Der 56-jährige Deutsche über seinen Vorgänger André Breitenreiter: "André Breitenreiter hat hier tolle Arbeit geleistet, Zürich galt ja als Abstiegskandidat und wurde Meister. Das war sehr beeindruckend, was er alles aus der Mannschaft rausgeholt hat. Ich bin der Meinung, man kann einen Kader, ein Team immer weiterentwickeln. Erfolg im Fussball zu bestätigen, ist immer das Schwierigste. Ich glaube, eventuell mit der einen oder anderen Kaderveränderung, wir können kommende Saison erfolgreich sein. Die Freude ist sehr gross, auch wenn das keine leichte Aufgabe wird. Ich bin ja mal mit Sturm Graz Meister geworden und weiss, wie es ist, dann in der nächsten Saison abzuliefern."

Foda weiter auf der PK: "Der FC Zürich hat sich vor meiner Anstellung mit dem Kader für die neue Saison beschäftigt. In den nächsten Tagen werden wir über das Kader sprechen. Über eine Zielsetzung jetzt zu diskutieren, wäre verfrüht. Meine Ambitionen sind immer hoch, ich setze mir immer hohe Ziele. Wir wollen kompakt in der Defensive stehen, aber auch mutig nach vorne spielen. Ich denke, meine Vorstellungen sind identisch mit denjenigen von Breitenreiter. Ich bin ein Trainer, der gerne Ballbesitz hat. Flexibilität ist gefragt, in einem Spiel muss man auch Sachen verändern."

Foda über seine Rückkehr zum Vereins-Trainer: "Als Nationaltrainer ist man viel unterwegs. Wieso kehre ich als Vereinstrainer zurück? Ich stehe gerne mit den Spielern auf dem Platz, es macht Spass, tagtäglich der Mannschaft etwas zu vermitteln. Wir werden alles dafür tun, damit wir dann hoffentlich in einem Jahr hier wieder lachende Gesichter haben werden."

Foto: SID