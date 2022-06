Wie bereits vor einer Woche gemutmaßt - siehe Beitrag - ist nun auch "die Tinte trocken": Mit Rasmus Kristensen wechselt ein weiterer Spieler des FC Red Bull Salzburg zu Leeds United und unterschrieb einen Fünf-Jahresvertrag. Der dänische Außenverteidiger spielt damit wieder unter Ex-Salzburg Coach Jesse Marsch und an der Seite von Brenden Aaronson, der vor rund zwei Wochen diesen Schritt aus der ADMIRAL Bundesliga in die englische Premier League getan hat – sie sind also bei Leeds wieder united.

Haben sich nun mit der neuen Saison wieder: "Danisch Dynamite" Rasmus Kristensen und der ehemalige Chefcoach vom FC Red Bull Salzburg, Jesse Marsch (re.).

Ex-Salzburg Trio Kristensen, Aaronson und Marsch

Der 24-jährige Rechtsverteidiger kam im Sommer 2019 von Ajax Amsterdam zu den Roten Bullen, wo sich der sechsmalige dänische Nationalspieler mit der Zeit immer mehr als feste Größe und Führungsspieler etablieren konnte. Drei Meistertitel, drei Cup-Erfolge und insgesamt 107 Spiele (13 Tore, 19 Assists) später geht es für Rasmus Kristensen aus der ADMIRAL Bundesliga nun in die Premier League, wo der Publikumsliebling der Salzburger Fans einen Vertrag über fünf Jahre unterschreibt.

"Wird auch in Premier League mit seinem Spielstil von Beginn an wichtige Rolle einnehmen"

Sportdirektor Christoph Freund: „Der Wechsel von Rasmus kommt für uns nicht überraschend, auch weil er bei den Gesprächen in jüngerer Vergangenheit immer sehr offen über sein Ziel gesprochen hat, in eine der Topligen Europas zu wechseln. Die letzten drei Jahre mit ihm beim FC Red Bull Salzburg waren mit drei Double-Erfolgen und unseren Champions League-Auftritten sportlich extrem erfolgreich.

Rasmus wird aber nicht nur als toller Spieler, sondern auch als großartiger Mensch und Persönlichkeit beim gesamten Klub und unseren Fans in guter Erinnerung bleiben. Ich bin überzeugt, dass er auch in der Premier League mit seinem Spielstil gleich von Beginn an eine wichtige Rolle einnehmen wird!“

🗣 Christoph Freund: "Rasmus wird nicht nur als toller Spieler, sondern auch als großartiger Mensch und Persönlichkeit beim gesamten Klub und unseren Fans in guter Erinnerung bleiben. Rasmus, wir wünschen dir von Herzen alles Gute und viel Erfolg in Leeds!" #Kristensen pic.twitter.com/GrXhdK1yQZ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) June 8, 2022

Rasmus Kristensen: „Meine Zeit beim FC Red Bull Salzburg war unglaublich. Ich habe hier nach einer schwierigen Phase davor wieder Spaß und Freude am Fußball gefunden. Ich bin in dieser Zeit auch als Spieler gewachsen und hatte hier so viele besondere Momente. Vor allem die Matches in der Champions League waren hochemotional und werden mir immer in Erinnerung bleiben. All das, was ich hier erlebt habe, nehme ich zu meinem neuen Klub mit, wofür ich allen hier in Salzburg sehr dankbar bin.“

🗣 Rasmus #Kristensen: "Meine Zeit beim FC Red Bull Salzburg war unglaublich. Ich habe hier nach einer schwierigen Phase davor wieder Spaß und Freude am Fußball gefunden. Ich bin in dieser Zeit auch als Spieler gewachsen und hatte hier so viele besondere Momente. pic.twitter.com/ug3QFIzxrl — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) June 8, 2022

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty