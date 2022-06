In einem am Mittwochabend erfolgten Meeting zwischen ÖFB, UEFA und der Wiener Sportstätten Betriebsgesellschaft m.b.H wurden die Themen Stromversorgung und Spielfeld im Ernst-Happel-Stadion eingehend diskutiert und aufgearbeitet. Es haben im Stadion seit Montagabend umfassende Arbeiten stattgefunden Zusätzlich wurde ein von externen Experten erstelltes Gutachten zum Zustand des Unterbaus des Rasens an die UEFA übermittelt.

ÖFB-Kapitän David Alaba & Co. sind bereit für die Herausforderung gegen Weltmeister Frankreich am Freitag.



Die UEFA hat auf Basis der Informationen und des Gutachtens grünes Licht erteilt, somit steht der Durchführung des Spieles der ÖFB-Auswahl gegen die Equipe Tricolore im Rahmen der UEFA Nations League am Freitag nichts im Wege - ab 20.45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Auch die Abschlusstrainings der beiden Teams werden am Donnerstag regulär im Ernst-Happel-Stadion durchgeführt.

Fotocredit: IMAGO/ZUMA Wire