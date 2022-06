Wie der SK Sturm Graz am heutigen Vormittag in seiner Klubaussendung mitteilt, wird der österreichisch-kosovarische Offensivakteur Dardan Shabanhaxhaj ab Sommer für ein Jahr an den slowenischen Erstligisten NS Mura verliehen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler war letzte Saison an den KSV 1919 verliehen und kam in der ADMIRAL 2. Liga auf insgesamt zehn Scorerpunkte.

Vor der Leihe zu Mura verlängerte der österreichische Vizemeister der ADMIRAL Bundesliga den Vertrag mit dem zweifachen ÖFB-U21-Teamspieler vorzeitig bis 2024. Shabanhaxhaj (Foto) stammt aus der Jugend des Grazer AK und SK Sturm Graz.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „Eine internationale Leihe ist für Dardan aktuell genau der richtige Schritt. Er kann sich nach dem Kooperationsjahr in Kapfenberg jetzt bei Mura in der ersten slowenischen Liga beweisen und einen weiteren Schritt nach vorne machen.“

Dardan #Shabanhaxhaj verlängert seinen Vertrag bis 2024 und wird ab Sommer für ein Jahr zu @nsmura_ms in die erste slowenische Liga verliehen. #sturmgraz #inundaut https://t.co/iq1Wca4Afz — SK Sturm Graz (@SKSturm) June 9, 2022

Fotocredit: Richard Purgstaller