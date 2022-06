Abgesehen von Torhüter Patrick Pentz, der noch bis Mitte nächster Woche beim ÖFB-Team für die UEFA-Nations League weilt, kehren nach dem erfolgreichen Saisonfinale in der ADMIRAL Bundesliga mit Rang 3 die Spieler des FK Austria Wien nach dem wohlverdienten Urlaub am 20. Juni zurück zur Generali-Arena. Am Dienstag, 21. Juni, bittet Chefcoach Manfred Schmid zum ersten Mannschaftstraining. Jene Veilchen, die für diverse Nationalteams im Einsatz sind, steigen später in die Vorbereitung ein. Siehe auch Sommerfahrplan mit Testspielen aller 12 Klubs.





Vier Wochen nach dem 4:2-Sieg gegen Sturm Graz und der damit verbundenen Qualifikation für eine Europacup-Gruppenphase startet die Vorbereitung auf den violetten Europacup-Herbst.

Vier Testspiele geplant

Geplant sind voraussichtlich vier Testspiele, das erste am 25. Juni um 16 Uhr in Böheimkirchen gegen den ADMIRAL 2.-Ligisten SKN St. Pölten. Ein Sommer-Trainingslager wird es in diesem Jahr aufgrund von Kosteneinsparungen keines geben, rund um die Generali-Arena finden die Veilchen ohnehin beste Trainings-Bedingungen vor.

Die Testspiel-Termine im Überblick:

25. Juni um 16:00 Uhr in Böheimkirchen gegen SKN St Pölten

28. Juni um 18:00 Uhr in Traiskirchen gegen FCM Traiskirchen

2. Juli um 16:00 Uhr auf der Hohen Warte gegen die Vienna

Voraussichtlich ein internationales Testspiel am 8. Juli: Gegner offen



So starten Cup, Bundesliga & Europacup

15. – 17. Juli: 1. Cup-Runde

22. – 24. Juli: 1. Bundesliga-Runde

18. & 25. August: UEFA-Europa-League-Playoff: Hin- und Rückspiel





Das Austria-Abo

Das Bundesliga-Abo 2022/23 wird ab 24. Juni zuerst exklusiv für bisherige Abonnenten angeboten, ab 1. Juli können auch Mitglieder 2022/23 zuschlagen, ab 5. Juli sind die Abos im freien Verkauf. Als Abonnent und Mitglied genießt man auch im Europacup Vorteile.

