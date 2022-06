Für nicht wenige Fußball-Fans des FC Red Bull Salzburg war er nicht nur Publikumsliebling, sondern ist auch eine Legende beim österreichischen Serienmeister: Rasmus Kristensen. Der 24-jährige Däne, dessen Vertrag bei den Roten Bullen noch bis 2025 datiert war, jedoch eine Ausstiegsklausel enthielt, folgt Brenden Aaronson und wechselt - wie gestern Abend berichtet - zum englischen Premier League-Klub Leeds United mit dem Ex-Salzburger Coach Jesse Marsch. Die Ablöse liegt laut Medienberichten zwischen 10 - 15 Mio. Euro. "Danish Dynamite" setzte beim RBS Akzente, war Motivator, "Mentalitäts-Monster" - ein Typ.

Wie auch Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund bemerkte: "Rasmus wird nicht nur als toller Spieler, sondern auch als großartiger Mensch und Persönlichkeit beim gesamten Klub und unseren Fans in guter Erinnerung bleiben."

Ehre, wem Ehre gebürt...hier ein "Best of Rasmus Kristensen" vom sympathischen Dänen (auf dem Foto mit Karim Adeyemi) mit dem großen Kämpferherzen, der in seinen drei Jahren beim FC Red Bull Salzburg drei Mal das Double mit Meisterschaft und ÖFB-Cup gewann, dazu 107 Pflicht-Partien für die Roten Bullen absolvierte (mit für einen Rechtsverteidiger respektabler Ausbeute von 13 Toren und 19 Assists).



Quelle: YouTube

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty