Andrés Andrade bleibt auch über das Saisonende hinaus beim DSC Arminia Bielefeld. So bestätigte der Bundesliga-Absteiger, dass die Kaufoption für den vom LASK ausgeliehenen 23-jährigen Defensivakteur gezogen wurde, ohne weitere Details zu nennen. Der 14-fache Nationalspieler Panamas absolvierte in der abgelaufenen Saison für den ostwestfälischen Traditionsklub von der "Alm" 17 Einsätze in der deutschen Fußball-Belletage.

Andrés Alberto Andrade Cedeño (Foto) - so sein kompletter Name in Panama - wurde Ende August 2021 vom LASK an Arminia Bielefeld für ein Jahr plus Kaufoption verliehen.

Der Linksbeiner, dessen Marktwert laut "transfermarkt.at" derzeit bei 2 Mio. Euro liegt, wechselte im Sommer 2018 aus Mexiko zum FC Juniors OÖ. Beim Kooperationsklub des LASK verdiente er sich erste Sporen in der ADMIRAL 2. Liga, ehe der 1,87 Meter große Abwehrakteur in der Saison 2019/20 als Kooperationsspieler erste Einsätze für den LASK verbuchte. Im Sommer 2020 folgte dann der Wechsel zum LASK.

Kommende Saison Andrade eher Innen- statt Linksverteidiger

In der kommenden Saison 2022/2023 dürfte Andrade, der bei den Arminen in der vergangenen Spielzeit vermehrt als Linksverteidiger eingesetzt wurde, laut dem „Kicker“ unter Neo-Chefcoach Uli Forte wieder ins Abwehrzentrum rücken. Da links mit Neuzugang Silvan Sidler (23), Jacob Barrett Laursen (27) und George Bello (20) drei Alternativen zur Verfügung stehen.

Trainingsauftakt von Arminia Bielefeld ist am morgigen Samstag.

Auf den Platz, fertig, los! 🏃🏻‍♂️

An diesem Samstag, 11. Juni, starten wir mit unserem neuen Cheftrainer Uli Forte die Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison 2022/23. 💪



Das öffentliche Training an der Friedrich-Hagemann-Straße beginnt um 10:30 Uhr.#immerdabei pic.twitter.com/fgIh5fD40v — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) June 9, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at