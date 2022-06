Seine aktive Profikarriere hat Philipp Netzer mit dem denkwürdigen 2:1-Heimerfolg des SCR Altach gegen die WSG Tirol und dem damit verbundenen Klassenerhalt in der ADMIRAL Bundesliga beendet. Wie die Vorarlberger in ihrer Klubaussendung heute Mittag vermelden, wird der 36-jährige Bregenzer und langjährige Kapitän der Rheindorfer dem Verein in anderer Funktion weiterhin erhalten bleiben.

348 Spiele, 36 Tore, 20 Assists, ein Meistertitel in der 2. Liga und zwei Europacup-Teilnahmen: Philipp Netzer war über die vergangenen 13 Jahre die Konstante im Profikader des SCR Altach. Seit der Saison 2012/13 trug der Lochauer die Kapitänsschleife und war eine der prägenden Figuren in der bislang erfolgreichsten Phase der Altacher Vereinsgeschichte.

Vom Rasen ins Büro plus Profi-Campus

Mit nun 36 Jahren wird Philipp Netzer seine Fußballschuhe zumindest auf beruflicher Ebene an den Nagel hängen und sich neuen Aufgaben beim SCRA widmen. Netzer übersiedelt in die Geschäftsstelle und in den Profi-Campus, wo er in den kommenden Monaten sämtliche Bereiche durchlaufen wird und so ein klares Bild entstehen soll, wie Netzer seine Fähigkeiten und Interessen am besten einbringen kann.



Zusätzlich übernimmt der 170-fache Bundesligaspieler, der aktuell den B-Lizenz-Kurs in Lindabrunn absolviert, die Co-Trainer-Rolle bei der Juniors-Mannschaft in der Eliteliga, wo er ab der Saison 2022/23 Louis Mahop assistieren wird. Ob Netzer zusätzlich in der Doppelrolle als „spielender Co-Trainer“ agiert, ist aktuell noch offen.

Christoph Längle, Geschäftsführer: „Philipp Netzer hat mehr als eine Dekade des SCR Altach mit vielen Erfolgen mitgeprägt. Es freut mich sehr, dass der gemeinsame Weg mit ihm weitergeht und er Einblick in alle Facetten eines Profifußballclubs bekommt.

Philipp hat über viele Jahre lang auf dem Platz Verantwortung übernommen und war mit seinen menschlichen Qualitäten in der Kabine ein enorm wichtiger Faktor. Er kennt den SCRA bestens und wird mit dem etwas anderen Blickwinkel auch dazu beitragen in der Zukunft wieder erfolgreicher zu sein.“

"Immer wieder Erfolge eingefahren, die uns niemand zugetraut hat"

Philipp Netzer: „Der Blick auf die vergangenen 13 Jahre erfüllt mich mit Stolz, weil ich gemeinsam mit dem SCR Altach mitwachsen konnte und wir immer wieder Erfolge eingefahren haben, die uns niemand zugetraut hat. Ich möchte weder die schönen Zeiten noch die schwierigen Phasen missen, in denen wir gemeinsam kämpfen mussten.

Insbesondere die letzte Saison war noch einmal eine ganz spezielle und mit dem Klassenerhalt am letzten Spieltag war es für mich ein wunderschöner Zeitpunkt für das Karriereende. Ich freue mich sehr auf die Dinge und Erfahrungen, die nun kommen und bin den Verantwortlichen dankbar, dass sie mir die Möglichkeit geben, in der Geschäftsstelle das nächste Kapitel beim SCR Altach mitzuschreiben.“

𝐄𝐢𝐧 𝐧𝐞𝐮𝐞𝐬 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐞𝐥 𝐛𝐞𝐠𝐢𝐧𝐧𝐭 🆕



Nach 348 Pflichtspielen für den SCRA wechselt Philipp Netzer in die Geschäftsstelle und den Profi-Campus, wo er in den kommenden Monaten sämtliche Bereiche durchlaufen wird.



ℹ https://t.co/Zyh2wRh2Re pic.twitter.com/4StktejQDf — SCR Altach (@SCRAltach) June 10, 2022

Hier geht es zu den ADMIRAL Bundesliga-Sommer-Transfers 2022

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL & SCR Altach