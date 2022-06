Die österreichische Fußball-Bundesliga hat heute den Spielplan für die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 bekannt gegeben. Die neue Spielzeit startet am Freitag, den 22. Juli, um 20:30 Uhr mit der Partie des Meisters FC Red Bull Salzburg vs. Austria Wien. Wegen der Winter-FIFA-Fußball-WM in Katar kommt es zu einer längeren Pause vom 12. November 2022 - 10. Februar 2023. Die Saison endet mit der Finalrunde diesmal erst am 2./3. Juni 2023 (Qualigruppen- bzw. Meister-Runde). Die Bundesliga-Europacup-Playoffs finden am 5. Juni (Halbfinale) bzw. 8. und 11. Juni (Finale) statt. Nachfolgend der komplette Spielplan...

Die neue Saison 2022/2023 beschert den Fußball-Fans auch jede Menge Derbies.

Angefangen vom ewig jungen Wiener Derby zwischen Austria und SK Rapid, dem Oberösterreich-Derby zwischen LASK und SV Guntamatic Ried, dem Kärntner Derby zwischen WAC und Austria Klagenfurt, dem Steirer Duell zwischen Vizemeister SK Sturm Graz und dem TSV Hartberg...und NEU: das "Ländle"-, respektive Vorarlberg-Derby zwischen dem SCR Altach und Aufsteiger SC Austria Lustenau.

Finden Sie Ihr Lieblings-Derby im neuen Spielplan anbei.

Die Spiele der 1. Runde

Fr., 22. Juli, 20:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg - FK Austria Wien

Sa., 23. Juli, 17 Uhr:

LASK - SK Austria Klagenfurt

WAC - SK Sturm Graz

So., 24. Juli, 17 Uhr:

SC Austria Lustenau - WSG Tirol

TSV Hartberg - SCR Altach

SK Rapid Wien - SV Ried.

Frühzeitige Spielauswahl Die frühzeitige Spielauswahl ermöglicht langfristige Planungssicherheit für Klubs, Fans und Medien. Die Auswahl erfolgt durch den TV-Partner Sky in vier Phasen, die sich für heuer folgendermaßen ergeben: Runde 1 - 7 im Juni: Mit der Auslosung des Grunddurchgangs werden heuer alle Spiele bis Anfang September terminiert.

Runde 8 - 16 im September: Mit Feststehen der Gruppenphasen und -teilnehmer erfolgt die Auswahl bis zur verlängerten Winterpause durch die WM in Katar.

Runde 17 - 22 im Winter: Die Auswahl der finalen sechs Runden im Grunddurchgang erfolgt in der Winterpause.

Runde 23 - 32 im März: Mit der Auslosung des Finaldurchgangs werden sämtliche Spieltermine bekanntgegeben

Zum vollständigen Spielplan (PDF)

Siehe auch SAISON-VORBEREITUNGS-PROGRAMM der ADMIRAL Bundesligisten

Foto: GEPA-ADMIRAL