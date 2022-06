Der LASK gibt einen Top-Transfer bekannt! Der 29-jährige, gebürtige Oberpfälzer Philipp Ziereis ist mit 159 Pflichtspielen und 9 Jahren einer der Dienstältesten des deutschen Traditionsvereins FC St. Pauli, führte zuletzt die Mannschaft als Kapitän auf den Platz. In der neuen Saison läuft der Innenverteidiger und Rechtsfuß in Schwarz-Weiß auf. Der Vertrag des Deutschen bei den Athletikern läuft bis Sommer 2025.

Bereits mit fünf Jahren startete Philipp Ziereis in der deutschen Oberpfalz in Bayern seine Fußballkarriere. Vom SV Schwarzhofen wechselte er mit 14 Jahren zum SSV Jahn Regensburg. 2009 wurde der gebürtige Bayer in die Bayernauswahl berufen und mit ihr ein Jahr später süddeutscher Meister. In der Saison 2011/12 bestritt der junge Innenverteidiger im DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach sein erstes Pflichtspiel für den SV Regensburg über die volle Spielzeit.

Zur Saison 2013/14 wechselte Ziereis im Alter von 20 Jahren zum FC St. Pauli. Insgesamt 159 Pflichtspiele, davon 44 als Kapitän, hat Ziereis für den "Kiez-Klub" bestritten.

Vom Millerntor nach Linz

„Mit Philipp Ziereis konnten wir einen erfahrenen Innenverteidiger für uns gewinnen, der uns in der Abwehr Stabilität geben wird. Philipp konnte uns nicht nur sportlich überzeugen. Seine Persönlichkeit wird auch abseits des Spielfelds eine echte Bereicherung für unser Team sein. Wir sind stolz, dass er sich trotz anderer Angebote aus dem Ausland für den LASK entschieden hat“, freut sich Sportdirektor Radovan Vujanovic.

„Nach nein Jahren war es Zeit für einen Tapetenwechsel. Ich bin St. Pauli sehr dankbar, freue mich aber umso mehr nun bei einem weiteren Traditionsklub anzuheuern. Ich habe schon viel Gutes gehört, vor allem, dass die LASK Fans jenen in St. Pauli um nichts nachstehen“, freut sich Philipp Ziereis auf seine nächste große Aufgabe. „Dieser Verein hat viel vor. Vom neuen Stadion, der Raiffeisen Arena, angefangen über die Rückkehr auf die europäische Fußballbühne. Das sind schöne Ziele für einen Fußballer, zu deren Erreichung ich hoffentlich einiges beitragen kann.“

Philipp Ziereis ist seit letztem Jahr verheiratet mit Sarah und seit Jänner stolzer Vater vom kleinen Lio. „Die Familie kommt natürlich mit nach Österreich. Wir freuen uns schon alle drei auf unser neues Zuhause.“

Fotocredit: LASK