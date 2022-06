Es war im ÖFB-Team gerade mal sein erst 3. Spiel...und das gegen Weltmeister Frankreich: Patrick Pentz. Der 25-jährige Torhüter vom FK Austria Wien, dessen Vertrag nach 9 (!) Jahren bei den Violetten (inkl. Young Violets) zum Saisonende ausläuft und dessen Verbleib bei den Violetten ungewiss ist, war Freitag im UEFA Nations League-Match im Wiener Ernst-Happel-Stadion beim 1:1 "Mann des Abends". Der gebürtige Salzburger hat in den vergangenen beiden Spielen Top-Bewerbungen für die Rolle als Nr. 1 im ÖFB-Team geliefert. Und nebenbei sogar einen Weltklasse-Stürmer wie Karim Benzema zur "Verzweiflung" gebracht.

Endstation Patrick Pentz, der wieder Mal eine Abschlussaktion beim finalen Powerplay der Franzosen entschärfte und zurecht von Maximilian Wöber leidenschaftlich gefeiert wird. Ob Champions League-Hero Benzema oder der zum "Spieler der Saison" in der deutschen Bundesliga gewählte Nkunku (Nr. 12) von RB Leipzig...sie alle konnten den "Teufelskerl" zwischen den Pfosten nicht überwinden. Allein 160-Mio.-Stürmer Mbappé fand die Lücke beim späten Ausgleichstor.

Glanztat im Liegen, starke Parade beim Drehschuss. Real Madrids Torgarant Karim Benzema, der in seiner Länderspiel-Karriere wiederholt gegen Österreich scorte und auch bei seinem Debüt im Dress von "Le Bleu" traf, fand seinen Meister in Patrick Pentz. Der "Rot-Weiß-Rot" ein 1:1 rettete und erst in der 83. Minute nur durch Ausnahmestürmer Kylian Mbappé aus kurzer Distanz zu bezwingen war, mit sehenswertem Treffer in den "linken Knick".

In der turbulenten Schlussphase verhinderte der ÖFB-Teamtorhüter gegen den Torschützen mit Glück (Torlatte) und Geschick (Pracht-Reflex) dann noch das 1:2 und somit einen Doppelpack des erst in der 61. Minute eingewechselten Pariser Angreifers.

Der Noch-Austria-Keeper überzeugte gegen Dänemark (1:2) und Frankreich (1:1) nicht nur mit einigen Paraden, sondern der Linksfuß wusste im Plan von Neo-Teamchef Ralf Rangnick auch im Spielaufbau zu gefallen.

Der für einen Torhüter relativ gesehen "nur" 1,85-Meter große "Sonnyboy", der nach jeder Aktion meist einen Grinser im Gesicht hat und dank seiner fußballerischen Fähigkeiten wie ein "elfter Feldspieler" agieren kann, wurde hernach mit Lobeshymnen seiner Mitspieler nur so überschüttet.

"Mehr empfehlen als in den letzten zwei Spielen kann er sich nicht"

So wird in der "Krone" ÖFB-Kapitän David Alaba zitiert: „Er ist ein Torwart, der sehr viel mitbringt - überhaupt für uns, weil wir schon gerne hinten herausspielen."

RB Leipzig-Legionär Konrad Laimer: „Er macht das überragend - mit dem Ball, auch auf der Linie, alles drumherum. Ich hoffe einfach, dass es so weitergeht. Mehr empfehlen als in den letzten zwei Spielen kann er sich nicht.“

Bei Sky Sport Austria erhielt Pentz im Spiel-Zeugnis ein: "Weltklasse".

"...dann schauen wir ganz deppert aus der Wäsch´"

Patrick Pentz, dessen Vater Werner Torwart-Trainer vom ÖFB-U16-Team ist, selbst gab sich hernach in ORF1 bescheiden: „Ich probiere einfach, wenn ich die Chance bekomme, dass ich der Mannschaft Sicherheit und Stabilität gebe."

Dass er im Match-Finish einen Schuss von Kylian Mbappe mit der Hüfte an die Latte lenkte, war allerdings auch mit Glück verbunden: „Weil wenn der reingeht, schauen wir ganz deppert aus der Wäsch‘". Und weiter: "In den Schlussminuten hatte ich doch noch das Glück auf meiner Seite, nachdem er das 1:1 unglaublich gemacht hat. Ich kann einfach nur Danke sagen, dass der Ball von meiner Hüfte an die Latte springt."

Und zum Ausgleichstor von Mbappé? Pentz: "Das ist aktuell der beste Spieler der Welt. Den kann man mal so machen..."

Jugendvereine des Torhüter-Talents: SV Bürmoos (04/2003-), FC Red Bull Salzburg, FK Austria Wien.

