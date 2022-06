Nach Michael Martin kann die SV Guntamatic Ried mit Denizcan Cosgun den zweiten Neuzugang vermelden. Der 20-jährige Österreicher unterschrieb einen Vertrag für zwei Jahre mit der Option für ein weiteres Jahr. Cosgun spielte zuletzt beim SV Horn in der ADMIRAL 2. Liga und wurde ins Waldviertel vom FC Wacker Innsbruck ausgeliehen. Ante Bajic, der seit 2018 bei der SV Guntamatic Ried kickte, verlässt dagegen - wie gestern bereits auf Ligaportal prohezeit - die Innviertler und wechselt zum SK Rapid Wien.

V.l.: Thomas Reifeltshammer und Neuzugang Denizcan Cosgun.

Thomas Reifeltshammer, sportlicher Leiter Profis bei der SV Guntamatic Ried, über den Abgang: „Ante Bajic war in den vergangenen Jahren einer der prägendsten Spieler unseres Vereins. Er hat es innerhalb kürzester Zeit von der Regionalliga in die Bundesliga geschafft. Natürlich schmerzt uns sein Abgang sehr. Ante Bajic wird uns nicht nur sportlich, sondern auch aufgrund seines Charakters fehlen. Aber wir sind auch stolz darauf, dass einem Spieler der SV Guntamatic Ried wieder der Wechsel zu einem der großen Vereine in Österreich gelungen ist. Wir wünschen ihm für seine Zukunft das Allerbeste."

Ante #Bajic verlässt die SV Guntamatic Ried und kickt ab sofort für den @skrapid ! ⚽

Thomas Reifeltshammer über den Neuzugang: „Denizcan Cosgun wurde in der Akademie von Red Bull Salzburg sehr gut ausgebildet. Er wurde von Innsbruck zu Horn verliehen und hat in der vergangenen Saison mit neun Toren und drei Assists auch bei anderen Vereinen auf sich aufmerksam gemacht. Wir freuen uns sehr, dass er sich für die SV Guntamatic Ried entschieden hat. Er ist ein junger Österreicher, der offensiv sehr variabel einsetzbar ist.“

Denizcan Cosgun: „Ich freue mich richtig auf die neue Aufgabe und dass ich mit der SV Guntamatic Ried einig geworden bin. Ich möchte mich in Ried weiterentwickeln, verletzungsfrei bleiben, meine Leistung zeigen und möglichst viele Minuten spielen. Mit der SV Ried möchte ich einen geilen Fußball spielen, damit die Fans gerne zu uns ins Stadion kommen.“

Steckbrief Denizcan Cosgun:

geboren am 16. Februar 2002 in Salzburg

Nationalität: Österreich

Position: Offensives Mittelfeld

Größe: 177 cm

Vereine: ASV Salzburg (2010-12), FC Liefering (2012-14), FC Red Bull Salzburg (2014-20), FC Wacker Innsbruck (2020-22), SV Horn (2021/22, Leihe), SV Guntamatic Ried (seit 2022); U15- und U16-Nationalspieler

