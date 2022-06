Nach Marco Grüll im vergangenen Sommer wechselt auch heuer ein Top-Offensivakteuer von der SV Guntamatic Ried, der die abgelaufene Saison der ADMIRAL Bundesliga als Tabellen-10. beendete, zum SK Rapid Wien: Ante Bajic - wie bereits gestern auf Ligaportal prophezeit. Mit dem 26-jährigen Innviertler (geb.: 22.08.1995) verpflicheten die Hütteldorfer ein österreichischer Offensivspieler, der einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/25 unterschrieb.

Neo Rapidler Ante Bajić im Allianz Stadion

Der 26-jährige Oberösterreicher genoss einen Großteil seiner fußballerischen Ausbildung beim FC Wacker Burghausen und wechselte als 17-Jähriger aus der bayrischen Grenzstadt ins Innviertel zurück. Dort spielt er beim SV Gurten und stieg gleich in seiner ersten Saison in die Regionalliga Mitte auf.

Von der kleinen Gemeinde im Bezirk Ried im Innkreis wechselte Ante Bajic im Sommer 2018 in die Bezirkshauptstadt und kickte seither für die SV Guntamatic Ried, mit der ihm zwei Jahre später der Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga gelang. Insgesamt absolvierte der schnelle Stürmer für die „Wikinger“ 85 Pflichtspiele, in denen er 25 Treffer erzielen konnte. Zehn davon gelangen ihm in der abgelaufenen Saison, darunter die Führungstreffer beim Weg ins ÖFB-Cupfinale beim 2:1-Auswärtssieg bei Sturm Graz und 2:1-Heimsieg zum Auftakt der Liga gegen die Wiener Austria.

💭 „Für mich ist es eine riesige Sache, dass es geklappt hat, zu einem solch großen Klub zu wechseln. Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben und vor diesen fantastischen Fans spielen zu dürfen."#SCR2022 pic.twitter.com/luuhU3VJyS — SK Rapid (@skrapid) June 13, 2022

Halbes Dutzend an Neuzugängen bisher bei Rapid

Cheftrainer: „Ante Bajić ist ein Spieler, den ich bereits seit einigen Jahren kenne und dessen Weg ich mit großem Interesse verfolgt habe. In Ried war er zuletzt ein absoluter Schlüsselspieler, er bringt Geschwindigkeit und Intensität mit und hat auch seine Torgefährlichkeit mehrfach unter Beweis gestellt.“

Zoran Barišić, der grün-weiße Geschäftsführer Sport, meint zum sechsten Neuzugang nach Roman Kerschbaum, Patrick Greil, Nicolas Kühn, Aleksa Pejić und Michael Sollbauer: „Ante Bajić ist ein in der Offensive sehr variabel einsetzbarer Spieler, der unter anderem mit seiner Schnelligkeit eine echte Waffe besitzt. Seine sportliche Entwicklung war gerade in den letzten Saisonen wirklich gut, ich bin zudem überzeugt, dass er sich bei uns noch weiter verbessern kann und wird.“

Ante Bajic: „Für mich ist es eine riesige Sache, dass es geklappt hat, zu einem solch großen Klub zu wechseln. Rapid ist ein Verein mit einer beeindruckenden Tradition und Geschichte und einem unglaublichen Fan-Support. Ich freue mich extrem und fiebere den ersten Trainings und vor allem Spielen schon sehr entgegen."

Fotocredit: SK Rapid