Die WSG Tirol vermeldet am Montagmittag, dass vergangene Woche gleich sechs Akteure verabschiedet wurden. Darunter die Offensivkräfte Thomas Sabitzer, Tobias Anselm (beide Rückkehr zu ADMIRAL Bundesliga-Konkurrent LASK nach Leihe) und Abwehrspieler Maxime Awoudja (nach Leihe zurück zum deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart).

U21-Teamspieler Thomas Sabitzer (Foto) verlässt die WSG Tirol nach einem ausgesprochen erfolgreichen Jahr in Wattens, in dem der 21-jährige Neffe von FC Bayern Akeur und ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer mit neun Bundesligatreffern in 33 Pflichtspieleinsätzen ganz wesentlich zum größten Erfolg der Wattener Vereinsgeschichte beitragen konnte.

Der gebürtige Welser, der ein Jahr lang auf Leihbasis in Tirol spielte, kehrt ebenso zu seinem Stammverein LASK zurück wie Tobias Anselm. Der 22-Jährige, der die letzten zwei Spielzeiten an die WSG verliehen war und bis zu seinem Kreuzbandriss im September 2021 im Team von Cheftrainer Thomas Silberberger als verlässlicher Leistungsträger zum absoluten Stammpersonal zählte, brachte es in seiner zweiten Tirol-Saison verletzungsbedingt nur mehr auf acht Meisterschaftseinsätze.



Neben den beiden Torjägern verlassen noch Felix Kerber (19 Jahre / 1 BL-Spiel / wechselt zum FC Dornbirn), Renny Piers Smith (25 Jahre / 14 BL-Einsätze / Zukunft unbekannt), Markus Wallner (25 Jahre / 18 BL-Einsätze / wechselt zum SV Horn) und Maxime Awoudja die WSG Tirol. Der 24-Jährige Deutsche, der im Vorjahr leihweise vom VFB Stuttgart kam, kehrt nach 21 starken Auftritten in der ADMIRAL Bundesliga wieder zum schwäbischen Bundesligisten zurück.



WSG-Sportdirektor Stefan Köck bedankte sich bei den scheidenden Akteuren für eine herausragende Saison und wünscht allen viel Glück für die Zukunft.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL